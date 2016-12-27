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Çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi

Edirne'de yaşanan olayda anne E.S. hasta oğluna antibiyotik yarine yanlışlıkla böcek ilacı verdi. Durumu fark eden anne, oğlu S.S.'yi hemen hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan S.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
14:0527 Aralık 2016
Sağlık
Çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi
Edirne'de yaşanan olayda anne E.S. hasta oğluna antibiyotik yarine yanlışlıkla böcek ilacı verdi. Durumu fark eden anne, oğlu S.S.'yi hemen hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan S.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.'ye antibiyotik yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.'ye antibiyotik vermek istedi. Ancak E.S. ilaçları karıştırarak S.S.'ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Son güncelleme: 16:1827.12.2016
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