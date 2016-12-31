Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olan detoks, yanlış yönlendirmelerle birçok önemli bağırsak problemlerine yol açabiliyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya konu ile ilgili uyarılarda bulundu: Tıp doktoru veya diyet uzmanı olmayan kişiler tarafından önerilen bu tür uygulamalardan kaçının. İşte doğru detoksun 12 kuralı...

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olan detoks, yanlış yönlendirmelerle birçok önemli bağırsak problemlerine yol açabiliyor. İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya konu ile ilgili uyarılarda bulundu: Tıp doktoru veya diyet uzmanı olmayan kişiler tarafından önerilen bu tür uygulamalardan kaçının. İşte doğru detoksun 12 kuralı...

Günlük yaşantımızda o kadar çok toksine yani zehre maruz kalıyoruz ki bir çoğumuz bunun farkında bile olmuyoruz ne yazık ki… Yediğimiz yiyeceklerdeki katkı maddelerinden tutun da içtiğimiz sudan soluduğumuz havaya ,ruhumuzu yoran olaylardan bedensel hareketsizliğe kadar pek çok etmeni bu uzun süreli zehirleyicilerden sayabiliriz. Bu zehirlerden kurtulabilmek ya da kilo verebilmek için bir çoğumuz da son günlerde çok revaçta olan ‘detoks uygulamaları' ‘nı araştırıyoruz. İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya bu tür uygulamaları yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Tıp doktoru veya diyet uzmanı olmayan kişiler tarafından önerilen bu tür uygulamalardan kaçının. Zira detoks adı altında sağlıklı olmayan tek yönlü beslenmeler ve bazen de bağırsak boşaltıcı lavmanlar da bu tür ticari programlarda önerilebiliyor. Ancak bu tür tek yönlü diyetler ve gereksiz yapılan bağırsak lavmanlarının bağırsak tıkanmaları, bağırsak delinmesi, sıvı-elektrolit dengesizliğine bağlı kalpte ritim problemleri, kabızlık yada aşırı ishal olma, halsizlik, takatsizlik, bayılmalar gibi çok büyük yan etkileri de olabiliyor.

Dr. Ayça Kaya'nın 5 günlük arınma beslenmesi günlük olarak kişinin ihtiyacı olan karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli ve sağlıklı beslenmenin bir örneği aslında. Dr. Ayça Kaya, arınma beslenmesini aşağıdaki maddelerle tamamlamayı öneriyor;

*Her gün 10 bin adım atın. Mümkünse açık havada yürümeye çalışın. Değilse koşu bandı veya bisiklet gibi aletleri de kullanabilirsiniz.

*Her gün 2,5 litre su için. Suyunuzu limon, greyfurt, nane ile tatlandırabilirsiniz.

*Yiyeceklerinizi evde kendiniz hazırlamaya çalışın. Yoğurtlarınızı organik maya ile günlük sütten yapabilirsiniz mesela…

*Sigara alışkanlığınız varsa bu dönemde kesinlikle içmeyin. Hatta bırakın. Sigara içilen ortamlarda bile bulunmayın.

*Çay ve kahveden uzak durun. Günde 2-3 fincan değişik zevkinize göre bitki çayları içebilirsiniz, ( yeşil çay, zencefil, zerdeçal , limon ve taze nane karışımlarını daha çok tercih edebilirsiniz.).

*Alkollü içkilerden uzak durun.

*Paketli, uzun ömürlü yiyecek ve içecek (çikolata, bisküvi, gazlı ve şekerli içecekler) kesinlikle satın almayın, yemeyin.

*Her gün sık aralıklarla klasik müzik dinleyin.

*Akşam en geç 23'de yatın sabah en geç 08'de kalkın.

*Arınma günlerinizde televizyon, bilgisayar, cep telefonu kullanımınızı minimize edin.

*Gece yatağınıza 1 saat erken gidin ve yatmadan önce kitap okuyun.

*Sizi üzen insanlardan ve olaylardan mümkün olduğu kadar uzak durun.

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DR. AYÇA KAYA'DAN 5 GÜNLÜK DETOKS LİSTESİ

PAZARTESİ:

KAHVALTI: 1 kase yoğurt, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 dilim ananas

ÖĞLE: Izgara balık, narlı cevizli roka salatası

İKİNDİ: 1 bardak tarçınlı süt, 5-6 adet çiğ badem, 1 kırmızı elma

AKŞAM: Haşlanmış brokoli, karnabahar, havuç

1 kase yoğurt (sarımsak eklenebilir)

SALI:

KAHVALTI: 1 haşlanmış yumurta, 1 yemek kaşığı lor peyniri, bol tere , nane, maydanoz , 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 bardak limonlu yeşil çay

ÖĞLE: 4 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday eklenmiş rokalı salata

1 bardak kefir

İKİNDİ: 1 fincan zencefil, zerdeçal ve limonlu çay

2 adet ceviz, 3 kuru mürdüm eriği

AKŞAM: 1 kase yoğurt

2yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yeşil elma

ÇARŞAMBA:

KAHVALTI: Yarım avokado

2 yemek kaşığı lor peyniri

2 dilim tuzsuz ekmek

ÖĞLE: 1 kase sebze çorbası (ISPANAK,KEREVİZ,BROKOLİ)

Kırmızı biberli, turplu yeşil salata

İKİNDİ: 1 kase yoğurt

2 tatlı kaşığı chia tohumu

1 küçük boy muz

AKŞAM: 1 kase sebze çorbası (ISPANAK,KEREVİZ,BROKOLİ)

Kırmızı biberli, turplu yeşil salata

PERŞEMBE:

KAHVALTI: 1 su bardağı kefir

10 fındık

1 greyfurt

ÖĞLE: Izgara somon

Ispanaklı pancarlı salata

İKİNDİ: 1 ayva

2 adet ceviz

AKŞAM: Kinoalı yeşil salata

1 bardak ayran

CUMA:

KAHVALTI: 1 adet yumurta

Yarım avokado

2 dilim tuzsuz ekmek

ÖĞLEN: 1 Kase sebze çorbası (ISPANAK,KEREVİZ,BROKOLİ)

Bol yeşil salata

İKİNDİ: 1 kase yoğurt, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 tane armut

AKŞAM: 1 kase sebze çorbası (ISPANAK,KEREVİZ.BROKOLİ)

Bol yeşil salata