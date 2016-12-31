Doğru detoksun 12 kuralı

Günlük yaşantımızda o kadar çok toksine yani zehre maruz kalıyoruz ki bir çoğumuz bunun farkında bile olmuyoruz ne yazık ki… Yediğimiz yiyeceklerdeki katkı maddelerinden tutun da içtiğimiz sudan soluduğumuz havaya ,ruhumuzu yoran olaylardan bedensel hareketsizliğe kadar pek çok etmeni bu uzun süreli zehirleyicilerden sayabiliriz. Bu zehirlerden kurtulabilmek ya da kilo verebilmek için bir çoğumuz da son günlerde çok revaçta olan ‘detoks uygulamaları' ‘nı araştırıyoruz. İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya bu tür uygulamaları yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
Tıp doktoru veya diyet uzmanı olmayan kişiler tarafından önerilen bu tür uygulamalardan kaçının. Zira detoks adı altında sağlıklı olmayan tek yönlü beslenmeler ve bazen de bağırsak boşaltıcı lavmanlar da bu tür ticari programlarda önerilebiliyor. Ancak bu tür tek yönlü diyetler ve gereksiz yapılan bağırsak lavmanlarının bağırsak tıkanmaları, bağırsak delinmesi, sıvı-elektrolit dengesizliğine bağlı kalpte ritim problemleri, kabızlık yada aşırı ishal olma, halsizlik, takatsizlik, bayılmalar gibi çok büyük yan etkileri de olabiliyor.
Dr. Ayça Kaya'nın 5 günlük arınma beslenmesi günlük olarak kişinin ihtiyacı olan karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli ve sağlıklı beslenmenin bir örneği aslında. Dr. Ayça Kaya, arınma beslenmesini aşağıdaki maddelerle tamamlamayı öneriyor;
*Her gün 10 bin adım atın. Mümkünse açık havada yürümeye çalışın. Değilse koşu bandı veya bisiklet gibi aletleri de kullanabilirsiniz.
*Her gün 2,5 litre su için. Suyunuzu limon, greyfurt, nane ile tatlandırabilirsiniz.
*Yiyeceklerinizi evde kendiniz hazırlamaya çalışın. Yoğurtlarınızı organik maya ile günlük sütten yapabilirsiniz mesela…
*Sigara alışkanlığınız varsa bu dönemde kesinlikle içmeyin. Hatta bırakın. Sigara içilen ortamlarda bile bulunmayın.
*Çay ve kahveden uzak durun. Günde 2-3 fincan değişik zevkinize göre bitki çayları içebilirsiniz, ( yeşil çay, zencefil, zerdeçal , limon ve taze nane karışımlarını daha çok tercih edebilirsiniz.).
*Alkollü içkilerden uzak durun.
*Paketli, uzun ömürlü yiyecek ve içecek (çikolata, bisküvi, gazlı ve şekerli içecekler) kesinlikle satın almayın, yemeyin.
*Her gün sık aralıklarla klasik müzik dinleyin.
*Akşam en geç 23'de yatın sabah en geç 08'de kalkın.
*Arınma günlerinizde televizyon, bilgisayar, cep telefonu kullanımınızı minimize edin.
*Gece yatağınıza 1 saat erken gidin ve yatmadan önce kitap okuyun.
*Sizi üzen insanlardan ve olaylardan mümkün olduğu kadar uzak durun.
DR. AYÇA KAYA'DAN 5 GÜNLÜK DETOKS LİSTESİ
PAZARTESİ:
KAHVALTI: 1 kase yoğurt, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 dilim ananas
ÖĞLE: Izgara balık, narlı cevizli roka salatası
İKİNDİ: 1 bardak tarçınlı süt, 5-6 adet çiğ badem, 1 kırmızı elma
AKŞAM: Haşlanmış brokoli, karnabahar, havuç
1 kase yoğurt (sarımsak eklenebilir)
SALI:
KAHVALTI: 1 haşlanmış yumurta, 1 yemek kaşığı lor peyniri, bol tere , nane, maydanoz , 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 bardak limonlu yeşil çay
ÖĞLE: 4 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday eklenmiş rokalı salata
1 bardak kefir
İKİNDİ: 1 fincan zencefil, zerdeçal ve limonlu çay
2 adet ceviz, 3 kuru mürdüm eriği
AKŞAM: 1 kase yoğurt
2yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 yeşil elma
ÇARŞAMBA:
KAHVALTI: Yarım avokado
2 yemek kaşığı lor peyniri
2 dilim tuzsuz ekmek
ÖĞLE: 1 kase sebze çorbası (ISPANAK,KEREVİZ,BROKOLİ)
Kırmızı biberli, turplu yeşil salata
İKİNDİ: 1 kase yoğurt
2 tatlı kaşığı chia tohumu
1 küçük boy muz
AKŞAM: 1 kase sebze çorbası (ISPANAK,KEREVİZ,BROKOLİ)
Kırmızı biberli, turplu yeşil salata
PERŞEMBE:
KAHVALTI: 1 su bardağı kefir
10 fındık
1 greyfurt
ÖĞLE: Izgara somon
Ispanaklı pancarlı salata
İKİNDİ: 1 ayva
2 adet ceviz
AKŞAM: Kinoalı yeşil salata
1 bardak ayran
CUMA:
KAHVALTI: 1 adet yumurta
Yarım avokado
2 dilim tuzsuz ekmek
ÖĞLEN: 1 Kase sebze çorbası (ISPANAK,KEREVİZ,BROKOLİ)
Bol yeşil salata
İKİNDİ: 1 kase yoğurt, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 tane armut
AKŞAM: 1 kase sebze çorbası (ISPANAK,KEREVİZ.BROKOLİ)
Bol yeşil salata