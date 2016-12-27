Doktor, önce ilk yardım dersi sonra konser verecek

Kalp krizinden elektrik çarpmasına, boğazınıza bir şey kaçmasından trafik kazasına, arı ve yılan sokmasından kedi köpek ısırmalarına, düşme ve çarpmalardan boğulmalara kadar, beklenmedik bir anda karşılaşılan durumlarda ilk yardım gerçek anlamda hayat kurtarıyor. Peki bu konularda yeterince bilinçli ve bilgili miyiz? Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, hem göz cerrahı hem müzisyen hem de ilk yardım eğitmeni olan Prof. Dr. İlker Eser, hayat kurtarıcı bilgilerini bir konser eşliğinde anlatacak.

Kalp krizinden elektrik çarpmasına, boğazınıza bir şey kaçmasından trafik kazasına, arı ve yılan sokmasından kedi köpek ısırmalarına, düşme ve çarpmalardan boğulmalara kadar, beklenmedik bir anda karşılaşılan durumlarda ilk yardım gerçek anlamda hayat kurtarıyor. Peki bu konularda yeterince bilinçli ve bilgili miyiz? Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, hem göz cerrahı hem müzisyen hem de ilk yardım eğitmeni olan Prof. Dr. İlker Eser, hayat kurtarıcı bilgilerini bir konser eşliğinde anlatacak.

Bir müzik dinletisinden önce ilk yardım konusunda bilgilenmek istiyorsanız, yarın saat 20:00'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde halka açık ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu etkinliğe davetlisiniz. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlker Eser, konserlerinde kendisini dinlemeye gelen izleyicilerine; Türkiye'de ve belki de dünyada bir ilke imza atarak konser öncesi ilk yardım dersi veriyor. Sanatını ‘hayat kurtarıcı bilgiler' ile harmanlayan Prof. Dr. İlker Eser, yarınki etkinlikte önce hekim önlüğü ile sahneye çıkacak, barkovizyon eşliğinde yarım saat boyunca ilk yardım uygulamalarını anlatacak; ardından sanatçı kimliğiyle ve kemanıyla izleyenlerine müzik keyfi yaşatacak.



İlk yardım uygulamaları kritik anlarda hayat kurtarıcı olmasına karşın, çoğumuzun ambulans çağırmaktan başka elinden bir şey gelmiyor! Ülkemizin ilk yardım konusunda çok büyük bir desteğe ihtiyacı olduğundan yola çıkan Acıbadem Maslak Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlker Eser, sanatla hayatı harmanlayarak; konserlerine gelen izleyenlerine önce yarım saat ilk yardım konusunda uygulamalı bilgiler veriyor. Prof. Dr. İlker Eser “İlk yardım gerektiren acil durumlarda sağlık uzmanları gelene kadar ne yapılması gerektiğini pek çok kişi bilmiyor. Oysa o kritik dakikalarda yapılacak doğru ilk yardım uygulamaları bilindiğinde hayat kurtarıcı olabilir. İzleyicilerimiz hem hayati konularda bilgileniyorlar hem de Anadolu ezgilerinden dünya müziklerine uzanan repertuarımızla eğlenceli bir konser izlemiş oluyorlar” diyor.

2 ALBÜMÜ OLAN DOKTOR

Peki hem göz cerrahı hem de ilkyardım eğitmeni olan ama aynı zamanda beste yapan, şarkı söyleyen, müzisyen Prof. Dr. İlker Eser'in büyük bir tutkuyla gerçekleştirdiği profesyonel müzik kariyeri nasıl başladı? Gaziantep doğumlu olan göz cerrahı, üniversite yıllarında kemana başladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimi sırasında Klasik Türk Musikisi çalışmalarına hız verdi ve üniversite korosu ile birlikte çeşitli konserlerde yer aldı. Amerika'da bulunduğu bir yıllık sürede doktorluğun yanı sıra Türkiye'yi temsilen çeşitli konserlerde keman çalarak ve vokal olarak görevler aldı. İstanbul'a yerleştikten sonra da müzik çalışmalarını sürdüren ve birçok konser veren Prof. Dr. İlker Eser; kardeşliğin tüm dünyayı sarması ve sonsuzluğa yayılması amacıyla dört yıl önce “Sonsuzlarda I” ve geçen yıl da “Sonsuzlarda II” albümünü piyasaya çıkardı. Kendi bestelerinin de yer aldığı Türk ve yabancı ezgilere kemanı ile ruh verdi.

ÖNCE HEKİM SONRA MÜZİSYEN

Türk Patent Enstitüsü'nden aldığı ‘Doktor Pratik' ismiyle üç yıldır ilk yardım seminerleri veren Prof. Dr. İlker Eser; konserlerinden önce de bu önemli yaraya parmak basıyor ve pek çoğumuzun bilgi sahibi olmadığı ilk yardım uygulamaları konusunda görüntüler eşliğinde eğitim veriyor. Aynı zamanda ‘Göz göre göre' adıyla patentini aldığı bir başka projesini de hayata geçirmenin heyecanını yaşayan Prof. Dr. İlker Eser, bu projede de ‘Ne zaman doktora gidilmeli? Lazer olmalı mıyım? Kontakt lens zararlı mı? Göz tansiyonu, katarakt, sarı nokta hastalığı ve çocuklarda göz muayenesinin önemi' gibi göz sağlığı ve göz hastalıklarına yönelik konuları video ve görsellerle anlattığını belirtirken “Böylece erken teşhis ve doğru tedavi yollarını göstererek birçok körlüğün önüne geçebileceğime inanıyorum” diyor.

HALKA AÇIK ETKİNLİK

Prof. Dr. İlker Eser, hem hekim olarak hastalarını tedavi etmeye devam ediyor hem de bugünlerde kemanıyla sahne alacağı konserlerine büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Onlardan biri de yarın gerçekleşecek. Prof. Dr. İlker Eser, 28 Aralık tarihinde Sarıyer'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde saat 20:00'de halka açık ücretsiz göz sağlığı semineri ve ardından konser verecek. Türkiye’de bir ilk olan projesini, destek bulduğu takdirde üniversitelere, belediyelere ve tüm Türkiye’ye yaymayı hedefleyen Prof. Dr. İlker Eser'e konserlerinde usta müzisyen Özkan Turgay piyano ile, Ufuk Çağlar Akman kontrbas ile ve Yalçın Şaşmaz perküsyon ile eşlik ediyor.