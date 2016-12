Dr. Hüseyin Kami Büyüközer: Şu an piyasada 4 bin 500 çeşit katkı maddesi var

İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, şu an dünyadaki ilaç, gıda ve kozmetik ürünlerinde, 4 bin 500 çeşit katkı maddesinin kullanıldığını ve bu maddelerin de, kanser, diyabet, obezite ve kalp damar hastalıkları gibi pek çok sağlık sorununa davetiye çıkardığını belirtti. Peki AB standartlarına göre belirlenen bu maddeler için Türkiye ne yapmalı?

Katkı maddelerinin satışı teşvik etmek, pazarlamayı kolaylaştırmak maksadı ile ilave edilen kimyasal maddeler olduğunu söyleyen Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Bugün toplam 4 bin 500 çeşit katkı maddesi dünya piyasasında gıdalarımıza, ilaçlarımıza ve kozmetiklerimize katılmak üzere pazarlanmaktadır. Bu maddelerin pek çoğunun kanserden tutun beyin hücrelerinin tahribatına, kalp damar hastalıklarından tutun obeziteye, diyabete, alerjik rahatsızlıklara varıncaya kadar çeşitli zararları tespit edildiği halde, sırf sanayi patronlarının para kazanma hırsları uğruna insanlığın midesine, vücuduna bu zehirler zerk edilmeye devam edilmektedir. Birçok devletler ya habersiz ya haberli bir şekilde seyirci kalmaktadır” dedi.

“TÜRKİYE SINIRLAMA GETİREBİLİR”

Dr. Büyüközer, “Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ile Gıda ve Tarım Teşkilatı’nın (FAO) katkı maddeleri üzerinde çalışan ‘Ortak Uzmanlar Komitesi’ (IECFA) dünyada, her çeşit katkı maddesi ile ilgili yapılan toksikolojik çalışmaları değerlendirir ve Uluslararası Gıda Kodeksi Komisyonu’na tekliflerini sunar. IECFA, ayrıca katkı maddesinin özelliklerini belirler, analiz yöntemlerini standartlaştırır. Katkı maddesi ile ilgili A, B, C listelerini hazırlar. A listesi pozitif listedir. B listesinde değerlendirilmesi tamamlanmamış katkı maddeleri yer alır. C listesi ise negatif listedir ve bu listede yer alan katkı maddelerini kullanma izni verilmez. Daha sonra yapılan çalışmalarda da farklı neticelere ulaşılması halinde katkı maddelerinin listelerdeki yerleri değişebileceği gibi, günlük alınabilecek miktarları da (ADI) azaltılıp çoğaltılabilir.

Uluslararası kuruluşta kabul görmüş katkı maddesine bir numara verilir. Mesela Monosodyum Glutomat; ki bu madde GİMDES'in kara listesindedir ve numarası 621’dir. Tartarin için 102’dir. Numaralanmış bu listelerden Avrupa Ekonomik Topluluğunda kullanımına izin verilen katkı maddelerine E kodu verilmiştir. Mesela, 621 numara ile belirlenmiş Monosodyum Glutomat, eğer AB tarafından kullanımına izin verilmişse, AB kodeksinde bu katkı maddesi E 621 olarak isimlendirilmiş olmaktadır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de de AB’ye uyum programı uygulandığı için aynı isimlendirme kullanıldığını belirten Büyüközer, kullanılmasına izin verilen katkı maddelerine ülkelerin sınırlamalar getirebileceğini vurgulayarak, “Nitekim, listelerde izin verildiği halde bazı katkı maddelerini Amerika, Avusturya, Avrupa kendi ülke sınırları içerisinde yasaklamışlardır” dedi.

TÜRKİYE’DE BAZI TESTLER YAPILMIYOR

Çok defa, kimyasal olarak bileşiğin kökenini tayin etmenin mümkün olmadığını, ancak üretici tarafından firma bilebildiğini, bu sebeple GİMDES olarak bu tür ürünlere sertifika verilmediğini belirten Dr. Büyüközer sözlerini şöyle tamamladı: “Bazen de çok hassas ve çok pahalı testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde ise henüz bu testler yapılamamaktadır. Bu sebeple, mümkün mertebe katkısız doğal ürünler veya gıda katkı maddesini en az ihtiva eden ürünler tercih edilebilir. Dinimizin bize kazandırdığı ‘Şüpheli şeylerden kaçınınız’ prensibi gereğince, şüpheli katkı maddeleri belirlenip, bunlardan kaçınılmaya çalışılmalıdır”.