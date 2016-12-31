Elektrik kesintileri aşıları da etkiliyor… Aile sağlığı merkezleri alarmda

İstanbul genelinde 2 gündür yaşanan elektrik kesintisi hayatı felç ederken, vatandaşların isyanı büyüyor. Havaların soğuk olması nedeniyle evde hastası ve bebeği olanların ise endişeleri çok daha fazla... Ancak başka bir sorun da aile sağlığı merkezlerinden geldi. Merkezlerdeki aşıların depolanmasında, elektrik kesintileri nedeniyle sorun yaşandığını belirten İstanbul Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni, Hemşire Ebe Derneği'nin İSAHED, alarma geçildiğini açıkladı.

İstanbul genelinde 2 gündür yaşanan elektrik kesintisi hayatı felç ederken, vatandaşların isyanı büyüyor. Havaların soğuk olması nedeniyle evde hastası ve bebeği olanların ise endişeleri çok daha fazla... Ancak başka bir sorun da aile sağlığı merkezlerinden geldi. Merkezlerdeki aşıların depolanmasında, elektrik kesintileri nedeniyle sorun yaşandığını belirten İstanbul Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni, Hemşire Ebe Derneği'nin İSAHED, alarma geçildiğini açıkladı.

Evde hastası ve bebeği olanlar isyanda. İstanbul’da yaşanan elektrik kesintisinin yeni yıl kutlamalarına gölge düşüreceği beklenirken büyük bir sorun da aile sağlığı merkezlerinden geldi. Kesintiler nedeniyle merkezlerdeki aşıların depolanması sorunu yaşandığını belirten İstanbul Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni, Hemşire Ebe Derneği İSAHED konu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama…

“İstanbul genelinde, iki gündür yaşanan elektrik kesintileri aile sağlığı merkezlerini alarma geçirdi.

Aile sağlığı merkezi buzdolaplarında saklanan aşıların ,elektrik kesintileri nedeniyle soğuk zincirinn kırılmaması için aile sağlığı merkezi personelleri acil eylem planında var olan ve aşıları nakledecekleri başka ASM’de de elektriklerin kesik olması nedeniyle kesinti olmayan ASM’lere nakil gerçekleştirirken, nakledilen ASM’de de elektrik kesintisi olduğunda nasıl bir yol izleyeceklerini çözmeye çalışıyorlar.

ASM’lerdeki aşı dolaplarında jeneratör bulunuyor. Jeneratörler otomatik devreye girse de jeneratör yakıtlarının bitmesi durumunda yakıt takviyesi gerekiyor. Ki bazı ASM lerde, yönetmelikte otomatik devreye giren jeneratör bulundurma şartı olmadığı için otomatik devreye giren jeneratör de bulundurulmuyor.

Aşı Takip Sistemi (ATS), elektrikler kesildiği için internet üzerinden sinyal alamıyor. ASM personelleri,dün gece geç saatlere kadar, iş yerlerinde soğuk zincir nöbeti tutmak zorunda kaldılar.

Elektrik kesintilerinin bugün de aynı şekilde devam etmesi ve hafta sonuna giriliyor olması; personeli, aşıları daha güvenli bir yere, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün aşı depolarına nakletmeye çalışmaya sevk etti.

İSTANBUL AVRUPA yakasındaki aşı depolarının dolduğu, ANADOLU yakasındaki 2 deponun kapalı olduğu, MALTEPE ilçesinde bulunan aşı deposuna da aşıların kabul edilmediği bilgisi alındı.

Aile Sağlığı Merkezi personelleri kendi imkanlarıyla aşı dolabı olan özel kurumlara aşıları nakletmeye çalışıyorlar. Nakil işlemi gerçekleştiremeyenler SOĞUK ZİNCİR NÖBETLERİNE hafta sonu da devam edecek gibi görünüyor.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da, aşı stok durumunu düşünülünce; Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün ACİL EYLEM PLANI’nın yetersiz kalması yüzünden, soğuk zinciri kırılan aşıların imha edilmesi durumunda aşı bedellerinin personelden kesilip kesilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Enerji Bakanlığı’ndan kesintilerin ne kadar süreceğiyle ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

Yetkilileri, sorunun ivedi bir şekilde çözülmesi noktasında göreve çağırıyoruz

İSAHED YÖNETİM KURULU”