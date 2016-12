Kanser stratejisini çözen Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer’e Avrupa’dan bir ödül daha

Kanserin, teşhis ve tedavisinde yardımcı olacak yeni bir sinyal yolladığını keşfeden Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer'e 28. EORTC-NCI-AARC Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapeutics tarafından verildi. Dünyada, kanser tedavisine yön veren bilim adamlarından biri olarak gösterilen Gencer, hayatını kanserin tedavisine adadı.

Kanser tedavisi ile ilgili çalışmaları pek çok kez ödüle layık görülen genç bilim insanı Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer’e bir ödül de Avrupa’dan. Bu kez de kanserin, teşhis ve tedavisinde hedef olabilecek yeni bir sinyal yolladığı ile ilgili keşfi için, 35 farklı ülkeden 3 bin bilim adamının katıldığı sempozyumda Gencer’e “ENA Travel Grant Award” ile ödülü verildi.

Kanser tedavisinde ödüllere layık görülen çalışmalarıyla tüm dünyanın takdirini kazanan genç bilim insanı Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer’e 28. EORTC-NCI-AARC Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapeutics tarafından ödül verildi. Daha önce de Amerikan Patoloji Araştırmacıları Derneği'nin Genç Öğretim Üyesi Ödülü'nü alan Gencer, kanserin teşhis ve tedavisinde hedef olabilecek yeni bir sinyal yolladığı keşfetti.



Metastatik kanserlerin erken tanı ve tedavisinde yeni bir tedavi stratejisi ortaya koyan Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, Münih’te European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), National Cancer Institute (NCI) ve American Association for Cancer Research (AARC)’nin birlikte düzenlediği, 35 farklı ülkeden 3 bin bilim adamının katıldığı sempozyumda “ENA Travel Grant Award” ile ödüllendirildi.

HAYATINI KANSERİ YENMEYE ADADI

Dünyada kanser tedavisi ve metastaz konusundaki çalışmalara yön veren bilim adamlarından biri olarak gösterilen Yrd. Doç.Dr. Salih Gencer, Münih’teki sempozyumda aldığı ödülle Türkiye’nin ismini bir kez daha duyurmayı başardı, ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar hakkında tanınmışlık sağladı.

Çalışmaları dünyanın saygın kanser araştırma kuruluşları tarafından dikkatle takip edilen Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, önümüzdeki dönemde ABD ve AB’den kanser tedavisi çalışmaları için destekler alacak. Özellikle California Üniversitesi tarafından yakın takibe alınan, genç bilim adamı dünyada metastaz üzerinde araştırmalar yapan üniversite ve kurumlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Kanser tedavisi ve ilaç üretimi konusunda çok önemli fikirlerin paylaşıldığı Münih’teki sempozyum, patent başvurusu için de bir adım oldu, Yrd. Doç. Dr. Gencer bu konuda da ilk adımları attı.

Uzun bir süredir bu konu üzerinde çalıştığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, çalışmanın kanser tedavisi için çok önemli kapılar açacağını, artık Türkiye'de deneyler yapacağını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Gencer, yaptığı çalışmaların çok büyük etki oluşturup, beğeni ile karşılanmasının kendini de motive ettiğini kaydetti.

GENÇ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖDÜLÜ DE ALMIŞTI

Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer, Amerikan Patoloji Araştırmacıları Derneği'nin (ASIP) Genç Öğretim Üyesi Ödülü'ne de layık görülmüştü. Dr. Gencer, yaptığı çalışmalar sonucunda kanserin tedavisinde etkili olabilecek, özellikle de metastatik (değişen) kanserlerin teşhis ve tedavisinde hedef olabilecek yeni bir sinyal yolağını keşfetti.