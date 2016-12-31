Kar körlüğüne dikkat! Açık renk gözlüler tehlikede

Kar körlüğünün belirtilerini sıralayan Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastaları ve açık renkli gözlü kişileri uyardı: Bu önlemi mutlaka alın!

Kar körlüğünün belirtilerini sıralayan Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastaları ve açık renkli gözlü kişileri uyardı: Bu önlemi mutlaka alın!

Kar yağışlarının Türkiye’yi etkisi altına aldığı şu günlerde uzmanlar kar körlüğüne karşı uyarıyor. Konu ile ilgili uyarılarda bulunan Dünyagöz Etiler'den Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, “Kar körlüğü, göz merceklerinin bir parçası olan korneadaki güneş yanığıdır. Karın yoğun hissedildiği bu günlerde güneşten gelen ultraviyole ışınlarının kar ya da buzla kaplı alanlarda yansıyarak göze zarar vermesi kar körlüğüne neden olabilir.” açıklamasını yaptı. Peki nasıl önlem almalı?

Kubaloğlu, genellikle kayakçılar ve karla kaplı alanlarda yürüyen ya da araç kullanan insanların bu durumdan etkilendiğini belirtti ve önlem olarak güneş gözlüğü kullanmak gerektiğini ifade etti.

KAR KÖRLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ

Kar körlüğünün ilk belirtilerinin gözde kuruma olduğunu kaydeden Dünyagöz Etiler'den Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, “Kar körlüğü ile birlikte göz 8 ila 12 saat içerisinde ışığa karşı aşırı hassasiyet göstermeye başlar. Bu hassasiyet zaman ilerledikçe kişinin gözünün içerisinde kum tanesi varmış hissi yaratır ve gözlerde sürekli sulanmayla birlikte devam eder” diyor. Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu,“ Karla kaplı alanlarda uzun süre yürüyen, araç kullanan ya da kış sporlarıyla ilgilenen kişilerde sık karşılan kar körlüğüne, aynı zamanda parlak yapay ışık kaynağı olan solaryum ve fotoğraf makinesi ışıkları da sebep olabiliyor” diye ekliyor. Deniz seviyesinden yükseldikçe ultraviyole ışınlarının etkisi arttığı için kayak merkezlerinde çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, göz sağlığı için kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullanmanın önemli olduğunu belirtiyor.

Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, kar körlüğünün etkisini birkaç gün içerisinde yitirmesine rağmen tedavi edilmediği takdirde gözde yarattığı ağrıların rahatsız edici boyutlara ulaşabileceğini ifade etti. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gözün vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, “Öncelikle gözün mümkünse tuzlu suyla yıkanması ve ardından yoğun gözyaşı tedavisi uygulanması gerekiyor. Göz pansumanla kapatılabilir ya da göz kapaklarının üzerine soğuk kompres uygulanabilir. Ancak kesinlikle göz kapakları ovuşturulmamalıdır. Çünkü kuruluk sebebiyle göz kapağı ve gözün birbirine aşırı sürtünmesi sonucu hafiften ağıra doğru değişebilen tahriş bulguları ile kornea ve konjonktiva gibi yüzeysel dokularda hasar meydana gelebilir” diye konuştu.

NE YAPMALI?

Kar körlüğüne karşı alınacak en etkin önlemin koruyucu özelliği olan ultraviyole gözlük kullanmak olduğunu belirten Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, “Gözlük olmadığı zamanlarda ise gözün karla temas etmesini önlemek için mümkün olduğunca koyu renklere bakılabilir” tavsiyesinde bulunuyor. Sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastalarla birlikte açık renkli göze sahip olanların kardan çok daha çabuk etkilenebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, bu kişilerin özellikle soğuk havalarda gözyaşı tedavilerini ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çiziyor.