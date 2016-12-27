Kayseri’deki patlamada yaralanan askerlerimizden iyi haber geliyor

17 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısının acısı hâlâ yüreklerimizde. Hain saldırıda kaybettiğimiz 14 askerin acısı henüz dinmemişken, terörün bizi bölmediğini hatta daha çok birleştirdiğini Kayseri'de de görmüş olduk. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan askerlerimiz Urfalı Recep Genç ve İstanbullu Mehmet Emin Uygur'un sağlık durumu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Abdullah Özkırış, herkesi duygulandıracak bir bilgiyi de paylaştı: İki asker de birbirinin durumunu merak ediyor, hep birbirlerinin iyi olup olmadığını soruyorlar.

17 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısının acısı hâlâ yüreklerimizde. Hain saldırıda kaybettiğimiz 14 askerin acısı henüz dinmemişken, terörün bizi bölmediğini hatta daha çok birleştirdiğini Kayseri'de de görmüş olduk. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan askerlerimiz Urfalı Recep Genç ve İstanbullu Mehmet Emin Uygur'un sağlık durumu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Abdullah Özkırış, herkesi duygulandıracak bir bilgiyi de paylaştı: İki asker de birbirinin durumunu merak ediyor, hep birbirlerinin iyi olup olmadığını soruyorlar.

Askerlerden biri Urfalı biri İstanbullu… İkisi de 17 Aralık Cumartesi günü 14 askerimizi kaybettiğimiz hain terör saldırısından, ağrı yaralı olarak kurtuldu. Çalıştığı hastanede tedavi gören askerlerin son durumları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Abdullah Özkırış, yaralı iki askerimiz Recep Genç ve Mehmet Emin Uygur’un sürekli birbirlerini sorduğunu ve terörün bizi bölmekten öte daha da yakınlaştırdığını bu olayda daha iyi gördüklerini belirtti.

Özel bir hastanede tedavi gören yaralı askerler Recep Genç ve Mehmet Emin Uygur hakkında Prof. Dr. Abdullah Özkırış sozcu.com.tr’ye özel bilgiler verdi:

Patlamadan sonra hastanemize 2 askerimiz geldi. Askerlerimizden biri olan Mehmet Emin Uygur’un iki gözü de patlamanın şiddeti ve parçalanan camlar nedeniyle kesilmişti. Bir gözü yarı yarıya sönmüş diğeri de tamamen deforme olmuştu. Öncelikle gözlerindeki camları temizledik. İki gözünün de primer sütürasyon ile formunun şekillenmesini sağladık. Göz kapakları da parçalanmıştı, onları da diktik. Bu arada yanıklarının da tedavisi devam etti. Patlamadan 6 gün sonra ise yaklaşık 3 ameliyatı bir seferde gerçekleştirdik. Travmatik katarakt oluşmuş, göz damarları, göz merceği ve sinirler ciddi hasar görmüştü. Bu sorunları çözdük. Geldiğinde göremeyecek durumdaydı ama şimdi tek gözüyle bizi ve çevresini yavaş yavaş görmeye başladı. Kendi ellerine bakmaya başladı. Diğer daha ağır durumda olan gözünü de yarın ameliyat edeceğiz. Bu arada iki bacağında da kırıklar vardı, bununla ilgili de ameliyat oldu.

Diğer yaralı askerimiz Recep Genç’in de tedavisi devam ediyor. Bizi duygulandıran şey ise şu oldu; bir askerimiz Urfalı bir askerimiz İstanbullu. İkisi de birbirini sürekli soruyor ve merak ediyor. Bizi Türk-Kürt düşmanlığı içine itemediklerini görmüş olduk böylece. Bu anlamda çok mutluyuz.

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