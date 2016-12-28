Menisküsün tek çaresi ameliyat mı?

Dizlerde ilerleyen yaş ve kiloya bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklar arasında en sık görülen menisküs yırtıkları bazen egzersiz uygulamaları ve ilaç kullanımı ile iyileşebiliyor…

Dizlerde ilerleyen yaş ve kiloya bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklar arasında en sık görülen menisküs yırtıkları bazen egzersiz uygulamaları ve ilaç kullanımı ile iyileşebiliyor…

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Halıcı, sık rastlanan diz sorunlarının başında gelen menisküs yırtıkları ve tedavi yolları hakkında bilgi verdi.

MENİSKÜS NEDEN OLUŞUR?

Menisküs yırtığı, yaralanmanın mekanizmasına bağlı olarak farklı şekilde oluşabilir. Sık karşılaşılan yırtıkların başında ise uzunlamasına, enine ve yere paralel şekilde yırtıklar gelmektedir. Kaza ya da darbeler sonucu dizin normal hareket yönünden farklı bir yönde hareketi ile yapı olarak sağlam bir menisküs de yırtılabilir. Sağlıklı bir yapıya sahip olmayan, yaşlılığa bağlı ya da tekrarlayan küçük yıpranmalarla yapısı bozulmuş bir menisküs daha kolay yırtılabilir. Bu tür yırtıklar yaşlılarda ise zamanla saçaklanarak giderek bozulur.

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MENİSKÜSÜN BELİRTİLERİ

Menisküs, genç hastalarda daha çok spor yaralanmalarıyla meydana gelmektedir. Özellikle halı sahaların yaygın olması ve birçoğunun uygun şartlarda yapılmaması, bilinçsiz, yeterince ısınmadan spora başlanılması, başta menisküs olmak üzere birçok spor yaralanmasına neden olmaktadır. Yaşlılarda ise zamanla menisküs dokusundaki olumsuz değişikliklerin yanı sıra fazla kiloya ve dizdeki kireçlenmeye bağlı yırtılmalar gözlenmektedir. Diz çökme, ayakta uzun süre durma ya da merdiven çıkma esnasında ağrı olması, dizdeki takılma ve kilitlenmeler menisküs belirtisidir.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Menisküs tanısı konulduktan sonra zaman kaybetmeden tedaviye geçilmelidir. Menisküs yırtığı, tanısı ortopedi uzmanının muayenesi ve sonrasında çekilen MR ile konulur. Menisküs tedavisinde önceleri açık cerrahi uygulanırken, günümüzde ise modern tedavi yöntemi olan kapalı ameliyatlar yani artroskopi yapılmaktadır. Diz eklemine yaklaşık 5 mm çaplı optik sistemle (kamera) girilir. Diz içinin görüntüsü ekrana yansıtılıp diz içindeki bağ ve diğer yapıların muayenesi yapılır. Menisküs yırtıklarının çoğunda yırtık bölümü çıkarmak tedavi için yeterlidir.

EGZERSİZ NE ZAMAN ÇÖZÜM OLABİLİR?

Menisküs yırtığı tedavisinde ameliyat ya da “ilaç- egzersiz- istirahat” birleşimi yöntem uygulanmalıdır. MR ile tespit edilen takılma ve kilitlenmeler gibi mekanik belirtileri olan yırtıklarda doğrudan artroskopi denilen kapalı ameliyat yöntemi tercih edilmelidir. Eğer hastanın tam ayrılmamış düşük dereceli yırtığı varsa hastanın şikayetleri ilaçlarla ve doktor tarafından verilecek özel egzersizlerle tedavi edilmektedir. Egzersiz yöntemi en az 1,5 ay uygulandıktan sonra şikayetlerde azalma görülmezse cerrahi yöntem uygulanabilir.