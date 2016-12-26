Minik Yalçın bu yüzden ölmüş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde yaşayan Kabasakal ailesi, oğulları minik Yalçın'ın ölümü ile sarsıldı. 6 yaşındaki Yalçın, boğaz ağrısı şikayeti ile götürüldüğü Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan iğnenin ardından fenalaşarak yoğun bakıma alınmıştı ve olayın ardından ihmal iddiasına karşı soruşturma açılmıştı. Olayla ilgili aile hekimlerinden bir açıklama geldi. Minik Yalçın'ın, her bir bireyin ömrü boyunca % 0.05-2.0 oranında karşılaşabileceği aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak bilinen ve tıbben anaflaksi olarak tanımlanan bir durum nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde yaşayan Kabasakal ailesi, oğulları minik Yalçın'ın ölümü ile sarsıldı. 6 yaşındaki Yalçın, boğaz ağrısı şikayeti ile götürüldüğü Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan iğnenin ardından fenalaşarak yoğun bakıma alınmıştı ve olayın ardından ihmal iddiasına karşı soruşturma açılmıştı. Olayla ilgili aile hekimlerinden bir açıklama geldi. Minik Yalçın'ın, her bir bireyin ömrü boyunca % 0.05-2.0 oranında karşılaşabileceği aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak bilinen ve tıbben anaflaksi olarak tanımlanan bir durum nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi.

Kahramanmaraşlı Kabasakal ailesi, oğullarının boğaz ağrısı sonucu hayatını kaybetmesinin şokunu yaşıyor. Anne Neslihan Kabasakal tarafından Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne götürülen minik Yalçın’ı muayene eden doktor İ.E., iddiaya göre iğne yazarak anneden eczaneden almasını istemiş ve alınan iğnenin uygulanmasından sonra da çocuğun dudakları morarıp kusmaya başlamış, ardından da kalbi durmuştu. Devlet hastanesine kaldırılan minik Yalçın, ne yazık ki kurtarılamadı.

Yaşanan bu elim olayın ardından baba ve amca olayda ihmal olup olmadığının araştırılması için suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Peki ihmal var mı? Olayla ilgili soruşturma yürüten Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden de yazılı bir açıklama yapıldı ve Yalçın’ın çok nadir görülen enjeksiyon alerjisi olan anafilaksinin geliştiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği açıklandı. AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Erkut Coşkun da konu ile ilgili açıklama yaparak ebeveynleri uyardı:

“19.12.2016 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde üzücü bir olay meydana gelmiş, Yalçın Efe adlı evladımız yaşamını yitirmiştir. Yalçın Efe'ye Allah’tan rahmet, değerli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diler, acılarını en derinden paylaştığımızı ifade ederiz.

Yalçın Efe'nin başına gelen bu üzücü olayda, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmuştur. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak bu önemli yanlışı düzeltmek, insan ve toplum sağlığını koruma görevimizin bir parçasıdır.

Yazılı ve görsel basında yer bulduğu gibi Yalçın Efe'nin ölüm nedeni yanlış iğne değildir. Minik çocuğumuzun hayatını kaybetmesine neden olay, kuvvetle muhtemel tıbben anaflaksi olarak tanımlanan ve her bir bireyin ömrü boyunca % 0.05-2.0 oranında karşılaşabileceği aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Anaflaksiden ölüm oranı 5/10.000 000’dir. Anaflaksi vücuda dışarıdan verilen herhangi bir maddeden dolayı gelişebilmektedir; daha çok besinler ve ilaçlardan kaynaklanmaktadır.

Besinler ile oluşan tablo genelde daha hafif, ilaçlarla oluşan tablo daha ağır seyretmektedir. Ciddi Anaflaksi genellikle ani başlangıç gösterir ve solunum yollarının tıkanması ile seyreden ölümcül bir tablo oluşturur.

Maalesef Pazarcık ilçemizde yaşadığımız acı olay da böyle bir tablonun sonucudur. İğnenin yanlış olmasından değil tıbben komplikasyon diye adlandırdığımız vücutta yarattığı yan etkiden kaynaklanmıştır. İlk andan itibaren sorumlu hekim arkadaşımız ilk müdahalesini yapmış ardından 112 Acil Servis aracılığıyla çocuğumuzun Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine sevki gerçekleştirilmiştir ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef ki Yalçın Efe hayatını kaybetmiştir.

Bir sağlık çalışanının meslek hayatındaki en büyük üzüntüsü, tedavisi için emek verdiği hastasının hayatını kaybetmesidir. Bu sebeple değerli meslektaşlarımızın da bu acıyı derinden yaşadığını bilerek kendisine de metanet ve sabır diliyoruz.

Yaşanan bu vahim olay özelinden yola çıkarak, sağlıkla ilgili haberlerin halkımıza ulaştırılmasında, olay hakkında özenle tıbbi görüşlerin alınması ve durum değerlendirilmesinin yapılması hem halkımızın daha doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacaktır hem de son zamanlarda tırmanan sağlıkta şiddet olaylarına zemin oluşturmasına engel olacaktır. Siz değerli basın mensuplarının bu konuda hassasiyet ve özen göstereceğinizden eminiz.”

PEKİ NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

Dr. Erkut Coşkun sozcu.com.tr’ye şu bilgileri verdi:

“Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, çocuğun herhangi bir gıdaya ya da ilaca alerjisi varsa bu durum mutlaka doktora bildirilmeli. Örneğin daha önce antibiyotik şurup almış ve reaksiyon oluşmuş ise bu hususta da hekimin mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor. Alerji testi yaptırmak da bir önlem olabilir ancak bu testler ne yazık ki tamamen koruyucu önlem olmuyor. Bazen bir ilaç birkaç kullanımda sorun yaratmazken, tekrar kullanıldığında sorun olabiliyor. Ama en azından temkinli olabiliriz, alerjisi olan durumlara karşı farklı ilaç grupları deneyebiliriz. Hekimin testlerinden ziyade ailenin uyarısı daha önemli. Aile çocuklarını daha net gözlemlediği için daha iyi bilgiler verir. Bu noktada her bireyin aile hekimine müracaat etmesi ve alerjik durumlar gibi bilgilerinin kayıt altına alınması gerekiyor. “