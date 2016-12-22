Öfkenizi bu gıdalarla yenin

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, beslenme alışkanlıklarındaki bazı yanlışların, sürekli öfkeli hissetmeye neden olabileceğini söylüyor. Bunun yanında bazı gıdalar da öfke kontrolü sağlama konusunda çok yardımcı... İşte Şeber'den sakinleştiren gıdalar ve tarifler...

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, beslenme alışkanlıklarındaki bazı yanlışların, sürekli öfkeli hissetmeye neden olabileceğini söylüyor. Bunun yanında bazı gıdalar da öfke kontrolü sağlama konusunda çok yardımcı... İşte Şeber'den sakinleştiren gıdalar ve tarifler...

Yoğun iş hayatı, kalabalıklaşan şehirler ve hızlı olmaya zorlayan bir şehir temposu sizi sürekli tetikte, gergin ve öfkeli yapıyor. Ancak bazı beslenme hataları da bu durumu tetikleyerek, sinir sistemi için gerekli vitamin ve mineralleri eksik almanıza neden olduğundan toleransınızın azalmasına neden oluyor. Peki ne yapmalı?

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yaşam kalitesini yükselten tavsiyeleri paylaşmak için oluşturduğu ‘İyi Yaşa” platformunda önerilerde bulunan Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, bazı besinlerin diğer besinlere göre öfke kontrolünü sağlamakta daha etkin olduğuna dikkat çekiyor. Şeber sözlerine şöyle devam etti:

‘ÖFKELENDİREN’ ALIŞKANLIKLAR



AZ SU İÇMEK

Gün içerisinde suyun yetersiz tüketimi ve vücuttan kaybedilen sıvının karşılanamaması daha çabuk gerilmenize sebep olan faktörlerin başında gelir. Vücudunuzun susuz kaldığını idrar renginizden anlayabilirsiniz. Eğer idrar renginiz açık sarı değil ise bolca su tüketmenin vakti gelmiş demektir.

ÖĞÜN ATLAMAK

Gün içerisinde dört saatten uzun aç kalınca kan şekerinin düşmesi sonucunda gerginlik seviyesi yükselir. Özellikle hipoglisemi hastalarında bu durum ciddi öfke ataklarına yol açabilir. Gün içerisinde üç ana öğün ve 1-2 ara öğün mutlaka tüketilmelidir.

KARBONHİDRATSIZ BESLENMEK

Düşük karbonhidratlı diyetler hem sinir sistemi açısından önemli rolü olan B vitaminlerini yetersiz içerir hem de vücutta proteinlerin enerji olarak kullanılmasına yol açarak kanda keton cisimlerin artmasına sebep olur. İki durumun da depresyona ve öfkeye yol açtığına dair bilimsel veriler mevcuttur.

ÖFKEYİ YENEN BESİNLER



KİVİ

Vücudunuzda şehir yaşantısı sebebi ile biriken serbest radikaller yeteri kadar temizlenmediğinde daha kolay öfkelenmenize sebep olabilir. Bu nedenle antioksidan etkisi ile hayatımızda büyük önemi olan C vitamininden zengin besinleri yeterli tüketmek gerekir. Kivi, C vitamininin en zengin kaynaklarından biridir. Bir adet kivi ortalama günlük C vitamini ihtiyacının %80'ini karşılar.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

İçerdiği yüksek oranda magnezyum ile kasların gevşemesine ve daha rahat hissetmeye yardımcı olur. Günde 1 avuç kabak çekirdeği öfkenizi kontrol etmenizi ve daha esnek hissetmenizi sağlamakta destekçiniz olacaktır.

BALIK

İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile sinir sistemi sağlığını koruduğu bilinmektedir. Aynı zamanda yeterli omega-3 alan kişilerin depresyona yakalanma riskinin daha düşük olduğu ve daha az öfkelendikleri bilimsel çalışmalarca gösterilmiştir. Haftada 2-3 defa balık tüketmek kendinizi daha mutlu hissetmenize yardımcı olur.

YER FISTIĞI

Vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen seratoninin salgılanmasını sağlayan triptofandan zengin olan yer fıstığı öfke kontrolü için yardımcı olacak bir diğer besindir. Mümkünse tuzsuz olanı tercih edilmeli ve yüksek kalorili bir besin olduğundan ötürü aşırı miktarda tüketilmemelidir.

‘SAKİN’ TARİFLER

YER FISTIKLI BROKOLİ:

Malzemeler: 1 orta boy brokoli, 1 adet kırmızıbiber, 2 diş sarımsak, 1 silme çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı tuzsuz yer fıstığı

Yapılışı: Brokoliyi yıkayın, çiçeklerine ayırın. Az suda hafif yumuşayıncaya kadar haşlayın. Kırmızıbiberi yıkayın, çekirdeklerini çıkarın, ince ince kıyın. Sarımsağı soyun ve çentin. Zeytinyağında tüm malzemeleri 5-6 dakika orta ateşte çevirin.

KABAK ÇEKİRDEKLİ PESTO SOSU:

Malzemeler: 2 su bardağı tuzsuz kabak çekirdeği içi, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tutam tuz, 1 tutam kuru fesleğen, 2 yemek kaşığı limon suyu, 3 diş sarımsak

Yapılışı: Sarımsakları soyun. Tüm malzemeleri iyice harmanlanıncaya kadar blenderdan çekin. Sosunuzu sebzelerle dip sos veya makarna sosu olarak kullanabilirsiniz.

KİVİLİ PEYNİRLİ MEZE:

Malzemeler: 2 adet kivi, 1 adet domates, 2 yemek kaşığı lor peyniri, 1 adet orta boy mor soğan, 1 adet kırmızıbiber, ½ demet maydanoz, 2 adet tam ceviz

Yapılışı: Kivileri ve domatesi yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı soyun ve çok ince çentin. Kırmızı biberi yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve çok ince çentin. Maydanozu yıkayın ve çentin. Cevizleri elinizle küçük parçalara ayırın. Tüm malzemeleri iyice harmanlanıncaya kadar karıştırın.