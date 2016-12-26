Op. Dr. Betül Görgen: Devlet, gazilere tüp bebek imkanı tanısın

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, terörle mücadele eden devlet güçlerine, sperm dondurma ve tüp bebek imkanı sağlanması yönünde bir öneri sundu. Görgen Türkiye'deki güvenlik güçleri için bu konuda herhangi bir uygulamanın olup olmadığını merak ettiğini belirterek, konunun hayati önemine dikkat çekti. ABD'nin askerler için sağladığı bu imkanı, Türkiye'de de devletin, ücretsiz olarak sağlayabileceğini belirten Görgen, uygulamanın faydalarını şöyle anlattı...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, terörle mücadele eden devlet güçlerine, sperm dondurma ve tüp bebek imkanı sağlanması yönünde bir öneri sundu. Görgen Türkiye'deki güvenlik güçleri için bu konuda herhangi bir uygulamanın olup olmadığını merak ettiğini belirterek, konunun hayati önemine dikkat çekti. ABD'nin askerler için sağladığı bu imkanı, Türkiye'de de devletin, ücretsiz olarak sağlayabileceğini belirten Görgen, uygulamanın faydalarını şöyle anlattı...

Türkiye’de çok fazla dile getirilmeyen bir konuya değinen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine sperm dondurma ve tüp bebek imkanı tanınsın” açıklamasını yaptı. Görgen, devletin ücretsiz olarak sağlayacağı bu imkanların, kişilerin aile birliklerini desteklemek ve yaşama daha çok tutunmalarını sağlamak açısından, önemli olabileceğinin altını çizdi.

ABD'DE DEVLET KARŞILIYOR

ABD'de, Irak ve Afganistan'da yaralanarak üreme fonksiyonlarını tamamen kaybeden gazilerden sonra, askerler için sperm dondurma programı oluşturulduğunu belirten Op. Dr. Betül Görgen, ayrıca tüp bebek masraflarının da tümüyle devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Op. Dr. Betül Görgen, yüksek sesle dillendirilmeyen bu önemli konu hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Terör ve terörle mücadele, hem ülke sınırlarımız içinde hem de dışında yıllardır sürüyor. Hemen her gün kahraman askerlerimizin ya da polislerimizin şehit haberleriyle yüreklerimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin yanında, hayatta kalmalarına sevindiğimiz ama belki de hayat boyu sakatlıkla sonuçlanacak yaralanmalarla kurtulan kahramanlarımız var.

Bu yaralanmaların bir kısmı uzuv kaybı olmakla beraber bir kısmı idrar-üreme yollarına ya da sinir sistemine ait yaralanmalar. Özellikle üreme ve merkezi sinir sistemine ait yaralanmalar o kişinin üreme kapasitesini ve aile kurmasını olanaksız kılabiliyor. Beraberinde getirdiği psikolojik sorunlar da cabası.

HEM ONLARI HAYATA BAĞLAYACAK HEM DE AİLE BİRLİĞİNİN DEVAMINI SAĞLAYACAK

Toplumsal yapımız nedeniyle bu sorunlar pek dile getirilmiyor ve konuşulmuyor. Üremeyi kısmen ya da tamamen etkileyen bu olumsuzluklar, terör kurbanı gencecik insanların aile kurmasına mani olabileceği gibi evliliklerin bitmesine de neden olabilir. Kişi toplumdan soyutlanarak, kendini atıl ve işe yaramaz hissedebilir.

Çocuk sahibi olmak, hem onları hayata bağlayacak hem de aile birliğinin devamını sağlayacak en önemli unsurdur. Ben üreme sağlığıyla uğraşan bir hekim olarak bu hayati konuda gazilerimize nasıl bir destek veriliyor ya da bu konuyla ilgili nasıl bir yol izleniyor merak ediyorum?

Çünkü dünyada özellikle Amerika’da bu konuda hem siyasi hem de kamuoyu yönünden tam bir destek söz konusu.

Hem tüp bebek masrafları devlet tarafından karşılanıyor hem de üreme hücrelerinin dondurularak saklanmasına izin veriliyor.”