Robotik cerrahi ile 75 kilo verdi

138 kilo olan Nagihan Dirican, defalarca tüp bebek yoluyla hamile kalmaya uğraşsa da isteğine ulaşamadı. Uzun uğraşlar sonucu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle obezite ameliyatı olan Diricani hem 75 kilo verdi hem de hamileliğinin önündeki engelleri kaldırdı.

138 kilo olan Nagihan Dirican, defalarca tüp bebek yoluyla hamile kalmaya uğraşsa da isteğine ulaşamadı. Uzun uğraşlar sonucu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle obezite ameliyatı olan Diricani hem 75 kilo verdi hem de hamileliğinin önündeki engelleri kaldırdı.

Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 27’sinin obez olduğu belirtilirken, cinsiyete göre bu dağılımın, kadınlarda yüzde 21, erkeklerde ise yüzde 14 olduğuna dikkat çekildi. Kilo problemi yaşayan kişilerden biri olan 151 santim boyunda, 31 yaşındaki Nagihan Dirican, 56 kilodan 138 kiloya çıktığını belirterek, 8 yıl boyunca bebeği olması için uğraş verdiğini söyledi. Defalarca tüp bebek denediğini belirten Dirican, verdiği kilolar sonucu hamile kaldığını söyledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, “Nagihan Dirican Robotik Cerrahi ile obezite ameliyatının ardından 138 kilodan 63 kiloya düştü” dedi. Ameliyattan 16 ay sonra doktora gittiğini belirden Dirican, 2 aylık hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir sürpriz yaşadığını söyledi.

AMELİYAT OLDU, 14 AY SONRA HAMİLE KALDI

Hastalık boyutundaki olan şişmanlığın, kişinin vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olma durumu olduğu belirtilirken,morbid obezite'ye bağlı başlıca sağlık problemlerinin kalp hastalıkları, şeker hastalığı, uyku apnesi, hipertansiyon, lipid bozuklukları, reflü hastalığı, idrar tutamama, eklem hastalığı ve kısırlık olduğu belirtildi. Bunların dışında morbid obezitenin rolü olduğu bilimsel olarak kanıtlanan kanserlerde, erkeklerde kolon, rektum ,prostat; kadınlarda ise meme, rahim ve yumurtalık kanseri olduğuna dikkat çekildi. Kilo problemi yaşayanlardan ve 151 santim boyu olan 31 yaşındaki Nagihan Dirican, 56 kilodan 138 kiloya kadar çıktığını belirtti. Genç kadın, robotik cerrahi ameliyatı ile 75 kilo verip, 16 ay sonra 2 aylık hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir sürpriz yaşadığını söyledi. Dirican yaşadıklarını şöyle anlattı:

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“AMELİYAT SAYESİNDE 75 KİLO VERDİM”

“Evlendiğimde 56 kiloydum. Hamile kaldım ve doğum yaptığımda 98 kiloya kadar ulaşmıştım. Giderek kilo almaya başladım ve 138 kiloya kadar ulaştım. Defalarca diyet yapmama rağmen 5-6 kilo dışında kilo veremiyordum. Üstelik diyet sonrası daha fazla kilo alıyordum. İlk çocuğum 10 yaşına basmıştı, ikinci bebeği istiyordum, ama hamile kalamıyordum. 8 yıl bebeğim olmasını bekledim. Başvurduğum doktorlar kilodan dolayı olmadığını söylüyordu.Tek çaremin obezite ameliyatı olduğunu düşündüm. Ameliyat sayesinde tam 75 kilo verdim. Asıl sürprizi ise ameliyattan 16 ay sonra başvurduğum doktorum ‘2 aylık hamilesiniz’ deyince yaşadım”. Prof.Dr. Abdulkadir Bedirli ise Nagihan Dirican’ın kendilerine başvurduğunda aşırı kilosundan dolayı ikinci bebeği istemelerine rağmen hamile kalamamaktan yakındığını söyledi.

“BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM”

Yapılan tetkiklerinde yumurtalıklarda yağlanma ve çok sayıda kist tespit edilen Nagihan Dirican’a çocuk sahibi olmak için tüp bebek girişiminde bulunuldu. Aşırı kilolu olduğu dönemde mevcut olan adet düzensizliklerinin, obezite ameliyatından 4-5 ay sonra ortadan kalktığı belirtildi. Amelliyattan 16 ay sonra başvurduğu doktorun ‘2 aylık hamilesiniz’ demesi üzerine büyük bir şok yaşadığını belirten Nagihan Dirican, ikinci çocuğu olması ile ilgili hiç umudu kalmadığını söyledi.

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Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli yaptığı açıklamada, “Hastanın vücut kitle indeksine göre daha uygun ameliyatın Gastrik bypass olduğunu anlattım. Ameliyatın nasıl yapıldığını, etki mekanizmalarını detaylı olarak izah ettim. Görüşme sonrası ameliyatı kabul eden hastanın ameliyat öncesi hazırlıkları tamamlandı. Hastaya Şubat 2015'de Gastrik bypass ameliyatı yaptık. Ameliyattan sonraki altıncı ayda 63 kiloya inen hasta, bu sürede 75 kilo verdi. Günümüzde morbid obezitenin uzun dönemli tedavisinde cerrahi yöntemlerin en etkili yaklaşıı. Bu nedenle diyet ve egzersiz yöntemleriyle kilo vermede başarısız olan ve vücut kitle indeksi 40'dan fazla olan hastalara obezite ameliyatları uygulamaktayız” dedi.

Prof. Dr. Bedirli ,robotik cerrahinin sunmuş olduğu ileri teknoloji sayesinde yapılan ameliyatlarının sonuçlarının dikkat çekici olduğunu da kaydetti. Bedirli, “Robotik cerrahide kullanmakta olduğumuz robotik kollar, bilek kontrollü, ergonomik ve titremeyi ortadan kaldırmakta, cerraha hareket özgürlüğü sağlamaktadır. Üç boyutlu robotik kamera derinlik hissi kaybını önleyerek ve daha fazla büyütme sağlayarak, cerraha ellerinin hastanın vücudunun içerisinde duygusu uyandırıyor. Robotik obezite ameliyatlarında robot kontrollü zımba makineleri önemli bir teknolojik gelişmedir” dedi.

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DHA