Saç ekimine rakip uygulama: Saç simülasyonu

Saç simülasyonu dökülme ve kellik sorununun çözümünde son nokta mı? Estetisyen Filiz Çekin, saç simülasyonu hakkında merak edilenleri anlattı.

Saç ekiminin uzun süren ve ağrılı bir işlem olduğunu belirten Estetisyen Filiz Çekin, yeni bir uygulamadan bahsetti: Saç simülasyonu. Bu işlemin cerrahi olmayan ve ağrısız olduğunu belirten Çekin, “Tüm saç dökülmesi türlerinde ve kellikte her insana ve her cilt tipine göre uygunluk arz eden şekillerde uygulanıyor.” dedi.

Estetisyen Filiz Çekin, bu uygulamayı Türkiye’ye getiren isimlerden biri. ”Saç simülasyonu, işlem sırasında uyumlu hareket eden özel iğne içeren bir kartuş doğal pigmentleri 2. dermal cilt katmanına uygulanır ve en son en yeni teknoloji kullanılır” diyen estetisyen Filiz Çekin, uygulamanın etkilerini anlattı.

SAÇ SİMÜLASYONUNU HANGİ SORUNLARDA KULLANILIYOR?

Genç ve kısa kesilmiş bir saç görünümü verebilir

Bir ön, yan veya arka saç çizgisinin aynısını yapabilir,

Kısmen kel veya tamamen kel başlarda saç çizgisi oluşturur

Saç dökülesinin tüm belirtilerini kalıcı olarak yok edebilir

Daha önce saç nakli olunduysa, bu aşamadaki ameliyat izlerini yok eder

Yara, yanık ve doğum lekelerini ortadan kaldırır.