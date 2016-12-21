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112’yi arayıp küfreden şahsa ağır para cezası

Çorum'da B.S. adlı kişinin 112 Acil Servisini arayarak personele küfrettiği iddia edildi. Olay üzerine çalışanlar B.S. hakkında dava açtı. İşte hakimin verdiği ceza...
11:4321 Aralık 2016
Sağlık
112’yi arayıp küfreden şahsa ağır para cezası
Çorum'da B.S. adlı kişinin 112 Acil Servisini arayarak personele küfrettiği iddia edildi. Olay üzerine çalışanlar B.S. hakkında dava açtı. İşte hakimin verdiği ceza...

Çorum’da 112 Acil Servisini arayarak çalışan personele küfrettiği öne sürülen B.S.’ye 304 gün hapis cezası verildi. Bu ceza 8 bin 80 lira adli para cezasına çevrildi.

Olay geçen Temmuz ayında meydana geldi. İddialara göre B.S. adlı kişi, 112 komuta merkezini arayarak küfür ve hakaret etti. İl Sağlık Müdürlüğü ve görevli 112 çalışanları B.S., hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çorum 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanması tamamlanan B.S., mahkeme heyeti tarafından 304 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen hapis cezasını daha sonra da 8 bin 80 TL adli para cezasına çevirdi.
DHA

Son güncelleme: 14:3221.12.2016
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