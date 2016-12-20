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Saunaya girmenin inanılmaz faydası

University of Eastern Finland, 20 yıllık çalışmasının sonuçlarını ortaya koydu. Bu çalışma, sauna ve demans riski arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışma oldu. İşte çalışmanın sonucu...
13:4020 Aralık 2016
Sağlık
Saunaya girmenin inanılmaz faydası
University of Eastern Finland, 20 yıllık çalışmasının sonuçlarını ortaya koydu. Bu çalışma, sauna ve demans riski arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışma oldu. İşte çalışmanın sonucu...

Finlandiya’da yapılan bir araştırmanın sonunda, yaşlı erkeklerin sıklıkla sıcak tedaviler görmesinin, Alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yakalanma olasılığını yüzde 66 düşürdüğü ortaya çıktı.

Daily Mail’in haberine göre, erkeklerin haftada 4-7 kez saunaya girmesi, beyin sağlığı açısından inanılmaz faydalar içeriyor.

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Araştırmacılardan Prof. Jari Laukkanen, saunanın kalp ve hafıza sağlığı açısından iki yönlü faydasının olabileceğini söyledi. “Kardiyovasküler sağlığın, beyin sağlığına olan etkisini zaten biliyorduk” diyen Laukkanen, saunanın iyi hissetmeye ve rahatlamaya olan olumlu etkisinin de önemli bir rolü olabileceğini belirtti.

Çalışma, Finlandiya’nın doğu kesiminde yaşayan 2000’den fazla orta yaşlı erkeği kapsadı.

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Son güncelleme: 13:4820.12.2016
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