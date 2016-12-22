Sevenleri sayesinde kurtuldu

Aydın'da yaşayan Yakup Keskin, bir gün eski iş yerinde çay içerken sol gözünde görme kaybı yaşamaya başladı. Yaşadığı panik ve şaşkınlıktan sonra Adana'ya giden ancak teşhis konulamayan Keskin, sevenlerinin yardımı ile Ankara'da ameliyat oldu ve eski sağlığına kavuştu.

Aydın'da yaşayan Yakup Keskin, bir gün eski iş yerinde çay içerken sol gözünde görme kaybı yaşamaya başladı. Yaşadığı panik ve şaşkınlıktan sonra Adana'ya giden ancak teşhis konulamayan Keskin, sevenlerinin yardımı ile Ankara'da ameliyat oldu ve eski sağlığına kavuştu.

Aydın’da yaşayan Serkan Keskin, eski iş yeri olan Akbük’te Nurullah Kocabey İlköğretim Okulu’na uğradı. Sohbet ederken bir anda sol göründe görme kaybı yaşayan Keskin’in hayatı karardı. Keskin’e memleketi Adana’da tanı konulamayınca tekrar Aydın’a gelerek özel bir hastanede muayene oldu. Göz tümörü tanısı konulan hasta, sonunda Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olarak sağlığına kavuştu. Yaşadığı sıkıntıda yanında olan herkese teşekkür eden Keskin’in sağlık durumu çok iyi.

MARKETTE İŞE ALINDI

Hemen memleketi Adana’ya giden Keskin, bir kaç doktora gitti ancak tanı konamadı. Bu sırada Ses Gazetesi Köşe Yazarı Şenol Babacan yerel gazeteciler eski çalıştığı okulunda ve çevresinde çok sevilen Keskin’in hikayesini stunlarına taşıdı. Akbük’teki Akgüler Alışveriş Merkezi’nin yetkilisi Halil İbrahim Akgül, hayat hikayesini okuduğu Keskin’i işe aldı.

ACİL AMELİYAT OLMASI GEREKTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Görme kaybı süren Keskin, Özel Aydın Göz Hastanesi’nde Op. Dr. Harika Çevikel’e muayene oldu. Dr. Çevikel, yaptığı muayenede hastada göz tümörü olduğu tanısını koydu. Dr. Çevikel hastaya hastalığın tüm vücuda yayılmaması için acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Dr. Çevikel telefonla Ankara’daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aradı. Dr. Çevikel hasta için randevu aldı. Ertesi gün Ankara’ya giden Keskin, hemen ameliyata alındı. Operasyonla tümörlü doku gözüyle birlikte çıkartıldı.

“YAPILAN İYİLİKLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM”

Ankara’da kamu hastanesinde bir gözü alınan Keskin, “Şu an çok sağlıklıyım. Bana destek olan herkese minnettarım. Akbük’teki market beni işe aldı. Aydın Göz Hastanesi tetkikleri ücretsiz yaptı ve beni hemen Ankara’daki hastaneye yönlendirdiler. Ankara’daki hastanedeki hocalarım beni ameliyat ederek sağlığıma kavuştu. Bana yapılan bu iyilikleri asla unutmayacağım” diye konuştu.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Özel Aydın Göz Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Harika Çevikel, hastanın ilk geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, “Hastada hayati tehlike arz eden göz tümörü (malign melanom) tehşis ettik. Hasta daha önce önemini bilmediği için 3-4 ay oyalanmış. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde ameliyat olması sağlandı. Hayati tehlikesi önlendi. Son yaptığımız kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğunu gördük” diye konuştu.