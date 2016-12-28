Su içmenin faydaları

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSu içmenin insan hayatındaki önemi herkes tarafından az çok bilinmektedir. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tVücudun büyük bir oranının su olması, insan beyninin ve akciğerinin %90 civarında su bulundurması suyun insan hayatındaki önemini gözler önüne sermektedir.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBu kadar önemli olan bir unsurun çok kolay unutulabilmesi ise mümkündür. Bazı durumlar var ki su içmeyi unutmak bir yana bir daha aklınızdan çıkarmayacaksınız.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYaşlanmak İstemeyenlere Su. Doğru miktarda düzenli su tüketimi cildin daha canlı olmasını sağlar. Yeterli su tüketimi tüm hücrelere besin ve oksijen taşınmasında olukça etkilidir. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSadece yararlı olanların taşınması değil zararlı olanların da atılmasını sağlayan su daha yumuşak ve parlak bir cilt için gereklidir.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYaşlanmanın etkilerini azaltan su tüketimi aynı zamanda vücutta daha az yağ depolanmasını da sağlayarak fit olmanın önünü açar.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tZihniniz Daha Açık. Unutkanlıktan konsantrasyona kadar pek çok beyin fonksiyonunda su tüketiminin önemi büyüktür. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYeterli su tüketimi ile ihtiyaç duyulan mineraller alınır, kan dolaşımı artar ve beyin aktivitelerinde değişimler olur. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSağlıklı bir hayat için su içmek önemlidir ama su yerine çay, kahve gibi içeriğinde su bulunduran içecekleri tüketmek aynı etkiyi yaratmamaktadır. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHatta içilen her içeceğin ödem oluşturma ihtimalinden dolayı ekstra su içmekte fayda vardır.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .