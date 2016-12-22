Takıntılarınızla yaşamayın

"Ütüyü prizde mi unuttum?”, “Kapıyı kilitledim mi?” sorularını sıkça kendinize sorup kontrol ihtiyacı hissediyorsanız ya da ellerinizi sık sık yıkıyorsanız nedeni “Obsesif Kompulsif Bozukluk” yani takıntı hastalığı olabilir

Memorial Ankara Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nden Doç. Dr. Levent Sütçigil, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. İstenmeyen davranışları doğuruyor Obsesif kompulsif bozukluk, takıntılı düşüncelerle ve rahatsızlık veren davranışlarla seyreden bir bozukluktur. “Obsesyon” olarak adlandırılan durumlar mantık dışı olduğunu bildiğiniz halde kafanızdan bir türlü atamadığınız, hatta düşünmemeye çalıştıkça aklınıza daha fazla gelen, başka bir şey düşünmeye engel olan düşüncelerdir. Bozukluğun diğer bir parçası kompulsiyonlar ise zihnimizi obsesyon adlı düşüncelerden uzaklaştırmak amacıyla ortaya çıkan, yapmak istemeseniz de sizi yapmaya zorlayan, sürekli tekrarlayan davranışlardır. Ancak sıkıntı yaratmayan düzeyde obsesyonlar ve kompulsiyonlar da birçok kişide görülebilir.

TEMİZLİK VE SİMETRİ TAKINTISI YAYGIN

Bu rahatsızlığı olan kişilerde sık görülen bazı durumlar vardır. Giysilerine ya da eşyalarına kir, mikrop ya da pis bir madde bulaştığına dair korkudan dolayı bunları sık sık değiştirme gibi temizlikle ilgili olan yakınmalar görülebilir. Bu kişilerde görülen diğer bir yakınma emin olamamadır. Bu kişiler ocağını, kapısını, penceresini, evden çıkarken evdeki prizleri ya da elektrikli aletleri kapatıp kapamadığını defalarca kontrol ederler. Genellikle bu durumu “kapattığımı biliyorum ama yine de kendimi kontrol etmekten alamıyorum” diyerek tanımlarlar. Abartılı bir düzen merakı, eşyaları mutlaka simetrik yerleştirmeye çalışma, bir işi yapmadan önce belirli bir sayıya kadar sayma, ileride gerekli olabilir düşüncesiyle evdeki gereksiz eşyaları biriktirme diğer sık görülen durumlardır.

KENDİ KENDİNE GEÇMEZ

Bir takıntının obsesyon olduğunu özellikle de tedavi gerektiren bir durum olduğunu söylemek için bu takıntıların kişide belirgin bir sıkıntıya neden olması gerekir. Kişiler takıntılarının farkındadır ancak genelde utandıkları için bunu çevreleriyle pek konuşmak istemezler. Kişi takıntılarından dolayı sosyal yaşamdan kendisini soyutlamak isteyebilir. Takıntılı düşünce ve davranışlar, hayatı çekilmez hale getiriyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Bu psikolojik rahatsızlığın, tedavi edilmeden kendi kendine geçme olasılığı çok düşüktür

HEM İLAÇ HEM DE PSİKOTERAPİ TEDAVİLERİ UYGULANMALI

Obsesif bozukluğun ilaç ve psikoterapi (konuşarak tedavi) olmak üzere iki türlü tedavisi vardır. Uygun olan iki tedavinin birlikte uygulanmasıdır. Çok şiddetli olgularda beyin ameliyatı denemeleri vardır ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.