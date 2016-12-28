Yeni yıla 10 yıl genç girin

Yeni yıla girmeden 30 dakika içinde en az 10 yaş gençleşebilirsiniz. Peki nasıl? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk anlattı.

Yılbaşı gecesine ve yeni yıla girmeye çok az kaldı. Ameliyatsız estetiklerle ortalama 30 dk içinde yeni yıla en az 10 yaş gençleşerek girebilirsiniz. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk “Bunun için kırışık tedavisi, kaş kaldırma, göz altı torbası tedavileri ve dudak dolgusu yaptırılması yeterli olabilir.”

AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ HANGİLERİ?

“Estetik cerrahide botoks ve dolgu uygulamaları ameliyatsız tekniklerin başında gelir. Göz çevresi ve alın bölgesindeki kırışıkların tedavisinde ve kaş kaldırmada botulinum toksini yani botoks enjeksiyonundan faydalanabilir. Dudak çevresindeki oluklarda ve derin kırışıklıklarda hyalüronik asit dolgu enjeksiyonu kullanılır. Işık dolgusu tedavisi ise göz altı torbası ve morluklarının tedavisinde kullanılır. “Botoks ve dolgu uygulamalarında tedavi kişiye özel planlanmalıdır. Yüz bölgesindeki yaşlanmaya bağlı oluşan hacim ve şekil kayıplarını tedavi etmek için kişinin anatomik yapısına özel analiz, estetik tasarım ve uygulama planı yapılmalıdır. Bu hesaplamalara yaş, cinsiyet, kişinin genel sağlık durumu gibi faktörlerin de dahil edilmesi gerekir.”

DOLGU ENJEKSİYONU İLE HACİM KAZANDIRMA

“Elmacık kemiği, çene, dudak ve göz altı torbasının nedenleri arasında hacim kaybı vardır. Yüzdeki hacim kayıplarının tedavisinde hyaluronik asit dolgu enjeksiyonu kullanılır. Dolgu enjeksiyonu günümüzde sadece yüzdeki hacim eksiklerinde değil, burun estetiği, meme ve popo dolgunlaştırma da yaygın olarak kullanılan bir tekniktir.”

BOTOKS İLE DOLGU ENJEKSİYONUNUN AVANTAJLARI

“Botoks enjeksiyonu ile alın ve iki kaş arası, çatık kaş çizgileri, düşük kaş derisi, düşük ağız köşesi, gülümseme kası, dudağın üste çekilmesi, çene derisinin yukarıya çekilmesi gibi yüze etki eden tüm kaslardaki deformasyonlar giderilebilir. Özellikle alın ve göz çevresi alanlarında botoks enjeksiyonu en etkili tedavi yöntemidir. Kaş düşüklüğünün yanı sıra göz çevresinde kazayağı, alt göz kapağı, burun tabanındaki kırışıklıklar, kaş arasındaki iki dikey kırışıklığın tedavisi için de botoks kullanılır. Gülümseme kası kırışıklarının, üst dudak çizgileri, ağız köşesi çizgileri, ağız köşesi düşüklüğü de botoks ve dolgu enjeksiyonum ile tedavi edilerek daha genç bir görünüm ve daha belirgin bir gülümseme sağlanabilir. Gülümseme kaslarındaki kırışıklık ve ağız kenarı düşüklüğü kişiler gülümsese bile gülümseme ifadesinin tam olarak oluşmasına engel olur.”

Op. Dr. Güncel Öztürk “Sadece birkaç dakika süren ameliyatsız uygulamalar ile daha genç görünmek ve gençliğinizi daha uzun süre korumak mümkün. Operasyonları planlarken operasyonların etki etme sürelerinin de dikkate alınması gerekir. Dolgu enjeksiyonun etkileri hemen ortaya çıkarken botoksun etkilerinin ortaya çıkması için bir hafta beklenmesi gerekir. Geri dönüşümü mümkün olan bu operasyonları yılda 2 kez uygulatarak güvenli bir şekilde gençleşip güzelleşmek mümkün. Yeni yılda kendinizi daha enerjik ve daha mutlu hissetmek için estetik cerrahiden destek alabilirsiniz.”