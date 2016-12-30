2017’ye hangi akıllı telefonlar damga vuracak?

Akıllı telefonlar artık hayatlarımızın vazgeçilmezleri haline geldi. Son hızla ilerleyen teknoloji bizi şaşırtmaya devam ediyor. 2016'yı kasıp kavuran akıllı telefonlar geride kaldı. İşte önümüzdeki yıl kullanıcıyla buluşacak olan akıllı telefonlar...

Akıllı telefonlar artık hayatlarımızın vazgeçilmezleri haline geldi. Son hızla ilerleyen teknoloji bizi şaşırtmaya devam ediyor. 2016'yı kasıp kavuran akıllı telefonlar geride kaldı. İşte önümüzdeki yıl kullanıcıyla buluşacak olan akıllı telefonlar...

Zaman çok hızlı ilerliyor ve teknoloji zamanla birlikte gelişiyor. Hayatımıza girmesiyle büyük kolaylıklar sağlayan cep telefonları akllı telefonlarla birlikte vazgeçilmez hale geldiler.

2016 yılı akıllı telefonlar açısından verimli bir yıl oldu. Apple bu yıla damga vuran akıllı telefonu iPhone 7’yi piyasaya sürerken, ezeli rakibi Samsung Galaxy Note 7’de ortaya çıkan batarya sorunları yüzünden büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen Samsung’un yılın ilk aylarında çıkardığı Galaxy S7 başarıya ulaştı. Yıla damgasını vuran bir diğer akıllı telefon üreticisi ise Huawei oldu. 2016 yılından beklediğini alamayab LG ve Sony ise yeni yıla hazırlanıyor.

Peki 2017 yılında bizi neler neler bekliyor?

İPHONE 8

Apple’ın neredeyse her ürünü merakla beklenir oldu. Ancak iPhone 8 hakkında ortaya çıkan bilgiler daha da dikkat çekici. Apple’ın iPhone üretiminin 10. yılına denk geleceği söylenen telefonun kullanıcıların ilk defa göreceği ileri teknolojiyle donatılmış olarak geleceği söyleniyor. Elbette telefona olan ilgi ve merak daha fazla artıyor. Aslında ismi hakkında henüz karar verilmeyen telefon hakkında OLED ekran ve 3 boyutlu kamera gibi özellikleri olacağı konuşuluyor.

GALAXY S8



Samsung 2017 yılında piyasaya süreceği akıllı telefonu Galaxy S8 ile Galaxy Note 7 olaylarını unutturmaya çabalayacak gibi görünüyor. Telefon hakkında söylenenlerin en ilginci ise iPhone’lardaki siri benzeri bir uygulamaya sahip olacağı yönünde. Qualcomm Snapdragon 830 ve 835 işlemcisine sahip olacağı, 6 GB RAM, 64 GB , 128 GB ve 256 GB gibi dahili hafıza seçeneklerine yer verileceği bilgileri gelen teleofnun kamera özelliklerinin de geliştirileceği söyleniyor.

SURFACE PHONE

Microsoft’un 2017 yılının sonuna doğru çıkaracağı konuşulan akıllı telefonu Surface Phone aslında bir nevi Projcet Ara’nın yerine geçmiş durumda. Merakla beklenen telefon hakkında çok fazla bilgi ortaya çıkmamış olsa da Microsoft’un bu telefondan oldukça umutlu olduğu görülüyor.

LG G6



2016 yılında akıllı telefon açısından yüzü çok fazla gülmeyen LG 2017’de G6 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modüler telefon konseptiyle önemli bir yeniliğe imza atan LG yeni telefonunda bu yenilikten vazgeçecek gibi görünüyor. Nisan ayında tanıtılacak telefonun 5.3 inçlik Quad-HD ekrana sahip olması ve kablosuz şarj teknolojisiyle gelmesi bekleniyor.

GALAXY A3 VE A5

Samsung’un orta segment A serisinden A3 ve A5 model telefonları da 2017 yılı içerisinde piyasaya sürülecek.

NOKİA EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

Bir zamanların efsanevi telefon üretici Finli şirket Nokia yeni telefonlarıyla geri dönüyor. 2017 yılında Android işlemcili yeni akıllı telefonlarını tanıtması beklenen Nokia’nın geri dönüşü merak uyandırıyor. Gelen bilgilere göre 5.2 veya 5.5 inç ekran boyutuna sahip olacak cihaz, 2K çözünürlük kullanacak. Metal kasa ile geleceği söylenen telefonun suya dayanıklı olacağı yönünde söylentiler de bulunuyor.

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