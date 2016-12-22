Akıllı telefonlarda 8 GB RAM dönemi çok yakın

8 GB LPDDR4 tipi RAM üretimine başlandığını açıklandı.

Akıllı telefonlar, gün geçtikçe bilgisayar seviyelerinde donanımlara sahip olmaya başladı. Özellikle tepe modellerde 4 GB RAM standart olmuşken bazı modellerde ise 6 GB RAM gibi bir zamanlar hayal bile edilmeyen rakamlar görmekteyiz. Bu durum 2017 ve sonrasında daha üst seviyelere taşınacak.

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Düşük güç tüketimi pil sürelerini uzatacak

Geçtiğimiz aylarda Samsung'un 8 GB kapasiteli RAM duyurusunun ardından şimdi de SK Hynix firması 8 GB LPDDR4 tipi RAM üretimine başladığını açıkladı. Burada yer alan “LP” takısı ise belleklerin düşük güç tüketimi yapacağını vurguluyor.

8 GB LPDRR4 belleklerin bant genişliği de oldukça yüksek seviyelerde bu sayede yüksek çözünürlüklü oyunlar ve videolar için gerek duyulan performans kolaylıkla sağlanabilecek. 8 GB RAM kapasitesine sahip akıllı telefon modellerine ait ilk örneklerin 2017 yılının Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyor. Bu gösterimler tamamlanırsa, 2017 yılının ikinci yarısından sonra 8 GB RAM'e sahip telefonları görebiliriz.