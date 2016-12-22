Apple ve Nokia’nın arası geriliyor

Uzun bir aradan sonra teknoloji dünyasına yeniden girme çalışmaları süren Nokia, teknoloji devi Apple'a patent davası açıyor.

Nokia bir süredir uzak olduğu teknoloji dünyasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeniden liderliğe oynayacağı düşünülen Nokia, tahtı elinde tutan Apple’a savaş açtı.

Shiftdelete.net’te yer alan habere göre iletişim alanında sayısız teknolojinin sahibi olan Nokia, Apple’ın iPhone’larda kendisine ait 32 farklı patentini izinsiz kullandığını ama gönderdikleri telif ödeme tekliflerini reddettiklerini vurgulayarak şirkete çok sayıda dava açtı.

Apple ise şirkete ödeme yapıldığını ancak Nokia’nın daha fazlasını istediğini belirterek, Nokia’ya karşı, haksız kazanç sağlamak amacıyla şirkete baskı yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

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