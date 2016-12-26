Crytek 500 milyon dolarla Türkiye’ye yatırım yapabilir

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Binalli Yıldırım'ın sözleri CryTek'in Türkiye'de yatırım yapacağı yönünde yorumlandı.

Almanya tabanlı olmasına rağmen kurucu iki Türk sayesinde bizim topraklarımızda da hayli popüler olan Crytek oyun firması dev yatırımla ana operasyonlarını Türkiye'ye taşıyabilir.

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Son günlerde Yerli kardeşlerin sahip olduğu Crytek şirketinin geleceği hakkında ne olacağı tartışılıp duruluyor. Yerli kardeşlerin İstanbul’daki geliştirici stüdyosunu kapatmaması da bu tartışmaları farklı bir boyuta taşımıştı. Herkesin aklına ”Acaba Crytek, Türkiye’ye mi taşınancak?” sorusunu getirmişti.

BAŞBAKAN YERLİ KARDEŞLERİ İŞARET ETTİ

Bugün düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde konuşan Başbakan Binalli Yıldırım, sözleri ile oldukça dikkat çekti. Konuşamsında oyun dünyasına da değinen Başbakan Binali Yıldırım;

”İşte bakıyoruz, bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200'den fazla ülkeye bunu satmış. Daha bunun ötesi var, Almanya'da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye'de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor. Ama düşünce, geleceğin böyle olacağını anlamak çok zor değil.” sözleri ile Yerli kardeşleri işaret etti.

Henüz Yerli kardeşler bu konu hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen günlerde Yerli kardeşlerden beklenen resmi açıklama gelecektir.