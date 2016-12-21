Facebook kulaklara girecek!

Birçok kullanıcının saatlerini geçirdiği uygulama Facebook'da canlı radyo özelliği söylentisi teknoloji severlerin heyecanlanmasına sebep oldu.

Birçok kullanıcının saatlerini geçirdiği uygulama Facebook'da canlı radyo özelliği söylentisi teknoloji severlerin heyecanlanmasına sebep oldu.

Facebook'un geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu Facebook Live hızla popüler oluyor. Ama Facebook bu noktada duracak mı? Sadece canlı video akışı yeterli mi?

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Diital radyo yayınları da büyük bir dinleyici kitlesine sahip. Otomobillerinde hergün saatlerce direksiyon başında olan insanlar için radyo hala çok önemli bir kaynak ve Facebook şimdi de gözünü bu kitleye dikti.

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Zuckerberg, Facebook Live’ı aynı zamanda popüler bir radyo platformuna dönüştürmek için düğmeye bastı ve Live Audio platformunu bugün yayına aldı.

Buna göre, Facebook Live Audio üzerinde canlı ses yayını yapılabilecek. Kullanıcılar video olmadan sadece ses üzerinden yayın yaparak, kendi radyo kanallarını kurabilecekler.

Facebook ayrıca bu yeni özelliği duyurmak ve kullanımını sağlamak için, 5 popüler radyocu ile de anlaştı ve onların şovlarını da Facebook Live üzerinden yayınlayacak.

Yeni özellik aynı zamanda, video için gerekli yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olmayanların da canlı yayın yapmalarına imkan tanıyacak.