Facebook’a grup video özelliği geldi

Facebook Messenger'da birden fazla kişiyle görüntülü konuşmak mümkün olabilecek.

Facebook yeni özelliğiyle grup sohbetlerine farklı bir boyut kazandırıyor. Sosyal medya devi, Messenger uygulamasına birden fazla kullanıcıyla görüntülü konuşma özelliğini getiriyor. 50 kişinin yer alabileceği sohbet gruplarında en fazla 6 kişiye görüntülü konuşma yapma imkanı sunuluyor.

Görüntülü grup konuşması yapmak çok kolay. Arkadaşlarınızla görüntülü grup konuşması yapabilmek için içinde olduğunuz veya yeni açılan sohbet grubunun sağ üstünde yer alan video simgesine basmanız yeterli olacaktır.

Özellik şu an için iOS’larda, Android platforma ne zaman geleceğine ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.