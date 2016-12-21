Facebook’a yeni yıl kartları geldi

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Venezuela’nın altınları da günden güne eriyor
Facebook, yeni yıl yaklaşırken özel yılbaşı kartlarını kullanıma sundu. Kartlar, Haber Kaynağı'nın en üstünde yer alacak ve insanlar beğendikleri kartı seçip, arkadaşları ve aileleriyle paylaşabilecek.
Facebook, yılbaşı kartları ile bu dönemde insanların moralini yükseltmeyi ve gülümsemelerini sağlamayı hedefliyor. Dokunaklı, eğlenceli ve çeşitli seçeneklerin yer aldığı kartlardan dilediklerini seçenler, isterlerse özel bir mesaj yazıp aile ve arkadaşlarını etiketleyerek kartı Haber Kaynağı'nda paylaşabiliyor.