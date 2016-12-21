Facebook’a yeni yıl kartları geldi

Sosyal medya devi Facebook yılbaşını unutmadı. Kullanıcıların sevdiklerinin yeni yıllarını kutlamaları için yeni yıl kartlarını kullanıma sundu.

Facebook, yeni yıl yaklaşırken özel yılbaşı kartlarını kullanıma sundu. Kartlar, Haber Kaynağı'nın en üstünde yer alacak ve insanlar beğendikleri kartı seçip, arkadaşları ve aileleriyle paylaşabilecek.

Facebook, yılbaşı kartları ile bu dönemde insanların moralini yükseltmeyi ve gülümsemelerini sağlamayı hedefliyor. Dokunaklı, eğlenceli ve çeşitli seçeneklerin yer aldığı kartlardan dilediklerini seçenler, isterlerse özel bir mesaj yazıp aile ve arkadaşlarını etiketleyerek kartı Haber Kaynağı'nda paylaşabiliyor.