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Facebook’ta renkli gönderi dönemi

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformu Facebook gönderilerine renk kattı.
14:2520 Aralık 2016
Teknoloji
Facebook’ta renkli gönderi dönemi
Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformu Facebook gönderilerine renk kattı.

Facebook yeni özelliğiyle renkli gönderi dönemini başladı. Artık Facebook’ta gönderi yazarken arka plan rengini seçebiliyorsunuz.

facebook-renkli-gonderi-donemi

Sadece yazı olan gönderilere gelen özellik bir sürpriz etkisi yarattı. Daha önce tanıtılmayan özellik şu an sadece Android platformlarda kullanılabiliyor.

Facebook özelliklerine özellik katarak kendini geliştirmeye devam ediyor.

FACEBOOK’TA RENKLİ GÖNDERİ NASIL YAZILIR?

Gönderi paylaşmak için girdiğinizde istediğiniz yazıyı yazarken aşağıda renk seçenekleri çıkıyor. Bu renklerden herhangi birini seçerek yazılarınızın arka planlarını renklendirebilirsiniz.

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Son güncelleme: 14:3220.12.2016
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