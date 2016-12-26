Galaxy S8 kaç GB RAM ile gelecek?

2016'da büyük bir kriz yaşayan Samsung, yeni Galaxy S8 modeli ile "patlayan telefon" imajını düzeltmek istiyor. Peki Samsung Galaxy S8'in tateknik özellikleri nasıl olacak? İşte cihazın RAM kapasitesi ile ilgili son detaylar...

2016'da büyük bir kriz yaşayan Samsung, yeni Galaxy S8 modeli ile "patlayan telefon" imajını düzeltmek istiyor. Peki Samsung Galaxy S8'in tateknik özellikleri nasıl olacak? İşte cihazın RAM kapasitesi ile ilgili son detaylar...

Samsung Galaxy S8 için dudak uçuklatan iddialar gelmeye devam ediyor. Resmi tanıtımına yaklaşık 2 ay gibi bir süre kalan Galaxy S8 modelinin sahip olacağı RAM miktarı hakkında da önemli iddialar var.

SAMSUN 8 GB RAM'e SICAK BAKIYOR

Samsung Galaxy S8 için ortaya atılan bu iddia aslında firmanın kendisiyle de dolaylı olarak destekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde 8 GB bellek üretimine başlayan Samsung'un Galaxy S8 modelinde 8 GB LPDDR4 bellek kullanacağı tahmin ediliyor.

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Galaxy S8 ile ilgili diğer bilgiler, telefonun resmi lansmanından önce ortaya çıkacaktır. Bu modelin bir diğer önemli yanı ise Note 7 sonrasında yaşanan prestij kaybını gidermek olacağı için Samsung'un vurucu özelliklere yer vermesi beklenen hamleler arasında yer alıyor.