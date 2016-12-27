Hologram teknolojisi gelecekte nasıl olacak?

Hologram teknolojisi 2 boyutlu sanal dünyayı 3 boyutlu olarak algılamamızı sağlayarak, bize bambaşka deneyimler yaşatacak. Peki hologram teknolojisi gelecekte nasıl gözükecek. Alex Kipman TED videosunda hologram teknolojileri hakkında önemli konulara değindi...

Hologram teknolojisi 2 boyutlu sanal dünyayı 3 boyutlu olarak algılamamızı sağlayarak, bize bambaşka deneyimler yaşatacak. Peki hologram teknolojisi gelecekte nasıl gözükecek. Alex Kipman TED videosunda hologram teknolojileri hakkında önemli konulara değindi...

Yazılım mühendisi Alex Kipman, TED konuşmacısı olarak sahne aldı ve HoloLens’in teknolojiyi nasıl bir devrime ulaştıracağı hakkında ilham verici açıklamalar yaptı. İnsanın izinden giden bir teknoloji hayalettiğini söyleyen Kipman, daha insansı hareketlere izin veren teknolojileri ve doğal etkileşim, ses tanıma, biyometriye imkân sağlayan cihazları teknolojinin evriminin bir sonraki aşaması olarak gördüğünü belirtti.

BÜYÜK PROJELER HOLOGRAMLA TASARLANIYOR

Günümüzde Volvo gibi şirketlerin arabalarını HoloLens’le farklı şekilde tasarladıklarını, Case Western gibi üniversitelerin tıp öğrencilerinin öğrenme yollarını yeniden tanımladıklarını, NASA bilim insanlarının gezegenleri holografik olarak keşfetmesi için HoloLens’i kullandığını belirten Kipman, geleneksel bilgisayarların sınırlarından kurtulmanın önemini vurguladı. Aşağıdaki video aracılığıyla Kipman’ın TED videosunu izleyebilir, hologram teknolojisinin gelecekte nasıl ilham vereceğine tanık olabilirsiniz.

HOLOLENS NASIL ÇALIŞIYOR?

HoloLens, mekânsal haritalama dediğimiz teknolojiyle, saniyede beş kareyle gerçek zamanlı haritalama yapıyor. Yani evinize kurar kurmaz, hologramlar görüntülenmeye başlıyor ve yerleştirir yerleştirmez evinizi öğrenmeye başlıyor ardından görüntüyü sanal gerçekliğe taşıyor.

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