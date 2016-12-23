Huawei P10 kavisli ekran ile gelecek

Son dönemlere damgasını vuran Huawei'nin yeni çıkaracağı telefon hakkında bilgiler de ilgiyle takip ediliyor. Telefon hakkında yeni iddialar da ortaya atıldı.

Son dönemlere damgasını vuran Huawei'nin yeni çıkaracağı telefon hakkında bilgiler de ilgiyle takip ediliyor. Telefon hakkında yeni iddialar da ortaya atıldı.

Çin merkezli akıllı telefon üretici Huawei'nin yeni amiral gemisi P10 modeli için tasarım konusunda yeni bir iddia ortaya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde Mate 9 Pro olarak adlandırdığı model ile çift taraftan kavisli ekran tasarımını ürünlerinde ilk kez kullanmaya başlanan Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin, 2017 yılının ilk aylarında tanıtmayı planladığı Huawei P10 modeli için de benzer bir tasarım anlayışını sürdüreceği iddia ediliyor.

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Huawei P10 için yayınlanan render görüntüsü ise telefonun ön kısmı hakkında bazı ipuçları veriyor. P10 modelinin çift taraflı kavisli ekrana sahip olacağını işaret eden görselde dikkat çeken bir diğer detay ise parmak izi okuyucusunun ön tarafa çekilmesi oldu. Bilindiği üzere 2016 yılının başında tanıtılan Huawei P9 modelinde parmak izi okuyucu, telefonun arka kısmında yer alıyordu.

Render görüntüsü yayınlanan Huawei P10 için dikkat çeken bir diğer iddia ise kablosuz şarj teknolojisi. Huawei şu ana kadar kablosuz şarj özelliğini hiç bir modelinde kullanmazken, P10 modeli bu konudaki ilk model olabilir.