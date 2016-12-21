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Instagram’a yeni özellik

Instagram 'Hikayeler' bölümünü daha da güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Bu sefer de Hikayeler'e yeni çıkartmalar getirildi.
09:4521 Aralık 2016
Teknoloji
Instagram’a yeni özellik
Instagram 'Hikayeler' bölümünü daha da güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Bu sefer de Hikayeler'e yeni çıkartmalar getirildi.

Facebook’un sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram bir süre önce geliştirdiği ‘Hikayeler’ bölümün yeni özellikler katmaya devam ediyor. Instagram Hikayeler’e gelen çıkartma özelliği bugün duyuruldu.

Artık Hikaye formatındaki fotoğraf ve videolara çıkartma koymak mümkün olacak. Noel temalı çıkartmalar ile bu özellik başlayacak.

instagram-sticker

Snapchat’i satın almayı deneyen ancan bu yönde olumsuz cevap alan Facebook sahibi olduğu Instagram’ı aynı formatta gfeliştirmeye devam ediyor. Zuckerberg bu şekilde kullanıcıları memnun etmiş olacak ki popüler platfomun aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz günlerde 600 milyona ulaştı.

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