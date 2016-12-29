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İnternetteki tüm hesaplar nasıl silinir?

Yeni çıkan bir site internette bulunan her üyeliğiniz ve her bilginizi silmenize olanak sağlıyor.
11:3329 Aralık 2016
Teknoloji
İnternetteki tüm hesaplar nasıl silinir?
Yeni çıkan bir site internette bulunan her üyeliğiniz ve her bilginizi silmenize olanak sağlıyor.

İster istemez bir süredir bilgilerimizi internet ile paylaşıyoruz. Özellikle sosyal medya platformları bu konuda oldukça hassas davranmamız gereken noktalardan. Daha önceleri açtığınız, unuttuğunuz hesaplar veya üyelikleriniz var mı? Özellikle siber suçların oldukça arttığını göz önünde bulunduracak olursak internette olabildiğince az sayıda bilgi paylaşmanızda fayda var.

Bu konuda tüm riskleri ortadan kaldırmanız için bir uygulama geliştirildi. İsveçli girişimciler Wille Dahlbo ve Linus Unnebäck tarafından geliştirilen Deseat.me isimli uygulama internette sizin hakkınızda olan tüm bilgileri yok ediyor, tüm üyelikleri siliyor ve profilleri kapatıyor. Bunun için siteye girip mail hesabınızla oturum açmanız yeterli. (Ancak uygulama sadece oturum açtığınız mail adresi üzerinden yaptığınız üyeliklerle ilgilenebiliyor.) Erişime izin verdiğiniz anda ise deast.me internetteki tüm varlığınızı siliyor.

Site yetkilileri yaptıkları açıklamayla kullanıcıların aklındaki güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için sitenin yalnızca Google OAuth protokolünü kullandığını ve sadece kullanılan uygulamaların bilgisine ulaşabildiklerini belirttiler.

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