Amacına ulaşmak için bilerek telefonunu çaldırdı!

Hırsızların özel bilgilerini ele geçirmek için telefonunu kasıtlı olarak hırsızlara yem eden gencin çektiği belgesel sosyal medyada en çok tartışılanlar arasında yer aldı!

Hırsızların özel bilgilerini ele geçirmek için telefonunu kasıtlı olarak hırsızlara yem eden gencin çektiği belgesel sosyal medyada en çok tartışılanlar arasında yer aldı!

Hollanda’da Anthony van der Meer isimli bir öğrenci, telefon hırsızları hakkında belgesel çekmek isteyince, ilginç bir yönteme başvurdu. Pahalı bir iPhone cihazını yem olarak hazırlayan öğrenci telefona Cerberus isimli bir casus yazılım yükledi.

Galaxy S8 için çok konuşulacak tasarım

iPhone'un cazibesine dayanamadılar

Daha sonra kalabalık bir mekanda telefonun çalınması için tuzak kuran öğrenci böylece telefon hırsızlarının arasına girmiş oldu.

Hırsızın günlük hayatını, konuşmalarını, görüşmelerini, evini, telefonu kimlere sattığını, nasıl pazarlık ettiğini, bağlantılarını ortaya çıkaran öğrenci, bu görüntülerden ve seslerden oluşan 22 dakikalık belgeseliyle dikkat çekmeyi de başardı.

Hızsızlar telefonun cazibesin dayanamayıp kolayca yemi tutarken, Hollandalı genç adamın yaptığı çalışma ilgi toplamaya devam ediyor. Videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.