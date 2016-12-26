LG G6 erken gelebilir!

LG'nin yeni akıllı cep telefonu modeli G6'nın çıkış tarihi ile ilgili ilk tahminler ortaya artıldı. LG G6 ne zaman çıkacak?..

LG'nin yeni akıllı cep telefonu modeli G6'nın çıkış tarihi ile ilgili ilk tahminler ortaya artıldı. LG G6 ne zaman çıkacak?..

LG'nin yeni nesil akıllı telefon G6 modeli için piyasaya çıkış tarihi söylentileri ortaya çıkmaya başladı. Eğer ortaya çıkan iddialar doğru ise LG G6 modeli, 2017 yılında piyasaya sunulacak ilk amiral gemisi modeli olabilir.

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LG G6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

LG G6 konusunda, teknik bilgi ve tasarım gibi detaylardan önce pazara çıkış tarihi hakkına ilk iddialar ortaya atıldı. 2016 yılında Nisan ayında satışa çıkan LG G5 ile kıyaslama yapıldığın da, LG G6 modelinin 1 ay daha erken çıkacağı iddia ediliyor. Bu hamlenin en büyük sebebi ise yeni yılda rakiplerinin üreteceği Galaxy S8 ve HTC 11 gibi modellerden önce pazara giriş yapmak.