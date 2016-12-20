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Mass Effect 2 kısa bir süre için ücretsiz oluyor

Mass Effect 2 oyunu bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilecek.
16:1920 Aralık 2016
Teknoloji
Mass Effect 2 kısa bir süre için ücretsiz oluyor
Mass Effect 2 oyunu bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilecek.

Tüm zamanların en iyi aksiyon RPG Oyunlarından biri olan Mass Effect 2 bedava oldu. Üstelik oyunu almanız için tek gereken bir EA Origin hesabı. Origin uzun bir süredir belli aralıklarla efsane olmuş oyunları Origin House program adı altında ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşturuyor.

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Mass Effect 2 gün içinde ücretsiz olarak indirilebilecek

Mass Effect 2 ise House programı dışında Bioware tarafından ücretsiz hale getirildi. EA tarafında ise Dungeon Keeper ücretsiz durumda.

Bioware tarafından atılan bir tweet ile duyurulan hediye dönemi de 2010 yılının en iyi oyunlarından biri Mass Effect 2 ile başladı. Oyunu bu kısa süre içerisinde edinmek için tek yapmanız gereken Origin hesabı oluşturmak veya hesabınızla vereceğimiz bağlantıya gitmek.

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