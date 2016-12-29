Moto G4 Plus için Android 7.0 Nougat dağıtımı başladı

Motorola, pek çok yeni özellik barındıran Android 7.0 Nougat güncellemesinin Moto G4 Plus'a geleceğini açıkladı.

Motorola tarafından yapılan duyuruya göre Moto G4 Plus akıllı telefonlar için Android 7.0 Nougat mobil işletim sistemi güncellemesinin dağıtımına ilk olarak Hindistan'da başladığı açıklandı. Güncelleme Hindistan üzerinde yaygınlaştıktan sonra diğer bölgelere de dağıtılacak.

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Android 7.0 ile birlikte, yeni yapıların arka planda indirilmesi ve hatasız şekilde güncelleme yapılması mümkün hale geliyor. Güncelleme sonrasında cihazınızı ilk kez açtığınızda ise, yeni yapı otomatik olarak cihazınıza yüklenmiş oluyor.

Ek olarak gelişmiş Doze sürümü sayesinde, akıllı telefonunuzun aktif olmadığı bir an bekleniyor ve arka planda çalışan uygulamalar kapatılıyor. Böylece hazırda bekleme süreleri artarken batarya süresinde de artış elde ediliyor. Yeni Unicode 9 emoji'ler, iki uygulamayı aynı anda yan yana kullanabileceğiniz çoklu-pencere modu da güncelleme ile birlikte cihazınızın kavuşacağı özelliklerden olacak.



Mayıs ayında Android 6.0.1 Marshmallow ön yüklü olarak piyasaya sürülen Motorola Moto G4 Plus için güncellemeyi menüden Ayarlar / Telefon Hakkında / Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip ederek görebilirsiniz. Güncelleme için, bataryanızın şarjlı olmasına ve kablosuz ağa bağlı olmaya özen göstermenizi hatırlatalım.