OLED TV’ler yeni standart olacak!

Şimdilerde kavisli ve 4K ekranlı TV’ler moda iken önümüzdeki yıllarda bu trend yerini OLED’e bırakabilir.

Şimdilerde kavisli ve 4K ekranlı TV’ler moda iken önümüzdeki yıllarda bu trend yerini OLED’e bırakabilir.

Photonics Industry and Technology Development Association (PIDA) tarafından sunulan yeni bir rapora göre, üst seviye OLED TV'ler 2020 yılında yüzde 68'lik payın sahibi konumunda olacak.

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2015 yılı içerisinde 11.7 milyar dolar değerindeki 260 milyon OLED TV'nin satışını gerçekleştiren üreticilerin, 2016 sonu itibarıyla 16.8 milyar dolar değerindeki 370 milyon OLED TV satmış olacakları tahmin ediliyor. UBI Research araştırması ise, 2020 yılında OLED TV sevkiyatlarının 1.25 milyar birime çıkacağı ve pazarın sevkiyat değerinin 61.4 milyar dolara yükseleceği yönünde.

OLED TEK TEKENOLOJİ DEĞİL

PIDA ise OLED ile birlikte üç gelişmiş ekran Teknolojisinin uluslararası üreticiler tarafından sahiplenildiğinin altını çiziyor. Bu teknolojiler ise Micro LED'ler, Quantum Dot LED'ler ve baskı ekranları (esnek OLED paneller).

Daha derin renk tonları üretmek için çeşitli elektrik yüklemeleri kullanan, nano boyutta parçacıklara sahip ilk quantum dot tabanlı panellerin 2015 yılı başlarında duyurulduğunu hatırlatalım. Quantum dot film ise LED arka aydınlatma ve LCD panel arasında yer alarak geleneksel arkadan aydınlatmalı LED ekranlara göre renk tutarlılığında ciddi artış sağlıyor.

Micro LED'ler ise gelişmekte olan bir teknoloji ve OLED'e alternatif olarak küçük, düşük enerjili cihazları hedefliyor. Öte yandan bu teknoloji seri üretim veya ticari kullanım için sunulamadı. Bakalım 2020 yılı için beklenilen OLED TV hedefleri tutturulabilecek mi?