Pokemon Go’nun dertleri bitmiyor

Pokemon Go oyununun Apple Watch sürümü çıktı senkronizasyon sorunları kullanıcıları bezdiriyor...

Niantic uzun bir bekleyişin ardından sonunda Pokemon Go'yu Apple Watch için piyasaya sürdü. Artık oyunu akıllı saat üzerinden oynamak mümkün.

Steam Kış İndirimleri 5. gün

Ancak çevresindeki dünyayı bileklerinden keşfedebilmek için Apple Watch üzerinde gerekli işlemleri yapan Pokemon Go Oyuncularının büyük bir bölümü, senkronizasyon problemi ile karşılaştılar.

Senkronizasyon sorunu yaşayan Pokemon Go oyuncuları, Apple Watch’ta uygulamayı açtıklarında doğrudan 1. seviye görünüyorlar.

APPLE WATCH SEVİYE SORUNU

Bu sorunun net olarak bir çözümü yok, ancak tavsiyelerin başında cihazları yeniden başlatmanız veya senkronizasyonun gerçekleşmesi için bir süre beklemeniz geliyor. Bunlar sorunun çözümü için bir çare olmadıysa, Apple Watch için Pokemon Go’yu devredışı bırakarak tekrar açmayı denemelisiniz.

iPhone ve Apple Watch üzerinde Pokemon Go düzgün bir şekilde kurulu olmasına rağmen halen sorun devam ediyorsa, uygulamayı zorla kapatarak senkronizasyona zorlamak bazen sorunu çözebiliyor.

Oyuncuların beklentileri ise Niantic’in yayınlayacağı yeni bir güncelleme ile senkronizasyon problemini çözmesi yönünde.