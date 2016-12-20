Samsung TV’lerde HDR YouTube dönemi başladı!

Son dönemde gelişen televizyon teknolojilerine HDR adı verilen teknoloji de eklendi

Samsung firası televizyon teknolojilerine HDR adı verilen teknoloji de ekledi. 4K çözünürlük ve HDR tanımları, televizyonlardaki en üst teknolojiler haline geldi.

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HDR yani yüksek dinamik aralık adı verilen bu teknoloji ile görüntülerde karanlık ve parlaklık alanlar eş zamanlı işlenerek, çok daha gerçekçi ve detaylı görüntüler ortaya çıkıyor. Gündüz gök yüzünün bembeyaz parlaması yerine, daha detaylı ve canlı görünmesi güzel bir örnek olabilir.

Elektronik üreticileri de bu teknolojiye ciddi şekilde önem veriyor. Samsung, yaptığı bir basın duyurusu ile HDR teknolojisini daha üst seviyelere taşımak adına, YouTube uygulamasının HDR içeriklerine TV modelleri üzerinden erişim sağlanabileceğini açıkladı.

Kasım ayından bu yana HDR içerikler sunan YouTube'da yer alan özel videolar, bundan böyle Samsung'un HDR destekli TV modellerinde de görüntülenebilecek. Hali hazırda HDR destekli video içeriklerim çok fazla olmadığını düşünecek olursak, YouTube gibi bir servisin sunduğu hizmete erişim desteği vermek bu TV modelleri için önemli bir avantaj oluşturacaktır.