Super Mario Run ne kadar kazandırdı?

Nintendo'nun ilk resmi mobil oyunu Super Mario Run App Store üzerinden 21 milyon dolar kazandırdı.

Nintendo'nun ilk resmi mobil oyunu olan Super Mario Run, sadece 3 günde 25 milyon indirme rakamına ulaşarak, iOS bünyesinde müthiş bir başarı elde etmeyi başardı. Peki, Freemium modeli ile satılan Super Mario Run ne kadar gelir elde etti?

App Store'da ücretsiz olarak gözükse de Super Mario Run oyununun ilk üç seviyesini oynadıktan sonra bildiğiniz üzere, devam etmek için uygulama içi satın alma yöntemiyle 26,99 TL ücret ödemek gerekiyor. Bu durum haliyle birçok kullanıcıyı da kızdırdı ve olumsuz yorumların kilit noktası oldu. Hatta birçok kullanıcı hem oyundan aradığını bulamadığı hem de ücret ödemek istemediği için oyunu cihazlarından sildi.



KULLANICILAR SATIN ALAMADI

Sensor Tower adlı analiz şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göreyse, 25 milyondan fazla indirmenin karşılığında, kullanıcıların sadece yüzde 8'i Super Mario Run oyununu tam sürüme çevirmek için ödeme gerçekleştirmiş durumda. Öte yandan bu rakam az gibi gözükse de Nintendo için katkısı App Store üzerinden 21 milyon dolar oldu.

Super Mario Run oynadık!

Nintendo ücretlendirme ile ilgili eleştirileri dikkate alarak bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, bu fiyatlandırmanın amacının ebeveynlere daha sonra herhangi bir ek ücret ödetmeyecekleri ve çocukların yanlışlıkla uygulama içi ödeme bağlantılarına tıklamayacakları konusunda güvence vermek olduğu ifade ediliyor. Bunun pek de anlam ifade ettiğini söylemek ise maalesef mümkün değil.

Super Mario Run oyununun gelecek yıl Google Play üzerinden Android sürümünün de dağıtımına başlanacağını hatırlatalım. Android kullanıcılarının oyunu satın alıp almayacağı da merak konusu. Bakalım daha sonra Super Mario Run için ödeme yapanların oranı ne kadara yükselecek?