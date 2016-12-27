Telefonlarımızı bilerek sabote ediyormuşuz!

Yapılan bir araştırma, yeni bir telefon almaya karar verdiğimizde farkında olmasak bile telefonlarımıza zarar verdiğimizi ortaya koydu.

Yapılan bir araştırma, yeni bir telefon almaya karar verdiğimizde farkında olmasak bile telefonlarımıza zarar verdiğimizi ortaya koydu.

Journal of Marketing Research tarafından yapılan ve kullanıcıların mobil cihazları kullanım alışkanlıklarını ölçmeyi amaçlayan çalışmaya göre, yeni telefon almayı kafasına koyanlar telefonlarına fazlaca hoyrat davranmaya başlıyor.

Araştırmacılar tarafından “güncelleme etkisi” adı verilen bu eğilim, yeni bir telefon almayı haklı çıkartacak sebepler üretmek niyetiyle yapılıyor. Kullanıcılar farkında olmasa da, kasıtlı olarak eski telefonlarını bozma belirtileri gösteriyor.

DAHA AZ VİCDAN AZABI İÇİN

Kullanıcılar bu tür bir alışkanlığa sahip olmadıklarını söylese de, insanlar bunu tam olarak farkında olmadan yapıyor. Eski telefonu kullanamayacak hale kadar eskiterek, yeni bir telefona geçtiklerinde daha az vicdan azabı duyuyor ve kendilerini israf yapmamış olarak görüyorlar.