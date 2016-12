The Walking Dead’in yeni bölümü Türkçe oldu

The Walking Dead: A New Frontier'ın Türkçe yaması ise Bağımsız Oyun Çeviri adlı bir blog sitesinde yayınlandı.

Hikaye tabanlı macera oyunları ile dikkat çeken Telltale Games’in en önemli biri olan The Walking Dead: The Game, üçüncü sezonuyla devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü The Walking Dead: A New Frontier, geçtiğimiz günlerde piyasadaki yerini almıştı.

Clementine’ın maceralarına devam edeceğimiz bu sezonda, ayrıca Javier García adlı yeni karakterimiz ile de yolumuza devam ediyoruz.

The Walking Dead serisinde bir ilk

Seride ilk defa iki karakteri yöneteceğimiz oyunun Türkçe yaması ise Bağımsız Oyun Çeviri adlı bir blog sitesinde yayınlandı ve oyunun ilk bölümü, menü, senaryo ve etkileşimler dahilinde tamamen Türkçe oldu.

Oyunun şu an ilk bölümü Türkçe olarak karşımızda ve ikinci bölümün çevirisi de kısa zaman içerisinde tamamlanacak. The Walking Dead: A New Frontier’ın yeni bölümleri geldikçe, oyun Türkçeleştirilmeye devam edecek.