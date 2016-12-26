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Türk şirketlerine siber saldırı!

Aralarında Türkiye'nin önde gelen bankalarının da olduğu büyük şirketler bugün yoğun bir siber saldırı altında
20:3526 Aralık 2016
Teknoloji
Türk şirketlerine siber saldırı!
Aralarında Türkiye'nin önde gelen bankalarının da olduğu büyük şirketler bugün yoğun bir siber saldırı altında

Habertürk’ün haberine göre, son dönemde siber saldırılara maruz kalan Türk şirketleri bugün de yeni bir saldırı altında. Türkiye’nin en büyük bankalarının da aralarında olduğu birçok dev kurumun internet sitesine yoğun şekilde siber saldırı yapıldığı belirtiliyor.

Dev şirketlerin saldırılardan etkilenmemek için tüm önlemleri aldığı ifade edilirken bu şirketlerin internet sitelerine erişimde zaman zaman yavaşlamaların olabileceği söyleniyor.

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