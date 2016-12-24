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Tuvaletleri bulmak Google ile çok kolay

Google, Hindistan'da tuvaletleri daha rahat bulabilmek için bir uygulama geliştirdi.
11:1324 Aralık 2016
Teknoloji
Tuvaletleri bulmak Google ile çok kolay
Google, Hindistan'da tuvaletleri daha rahat bulabilmek için bir uygulama geliştirdi.

Google, bir süre önce duyurduğu uygulamayı kullanıma sundu. Teknoloji devi Hindistan’da tuvalet sorununu çözüm bulmak için bir uygulama geliştirdi. İlginç uygulama tüm dünyada yankı buldu.

Shifdelete.net’in aktardığına göre, Hindistan’da çok fazla sokağa tuvalet yapma alışkanlığına karşı bir önlem alınmak istendi ve sonunda bu proje gerçekleştirildi. Kullanıcıların bulundukları yere yakın halka açık tuvaletleri bulmasını kolaylaştıran uygulama tamamen Hindistan’ı hedef alıyor.

Uygulama Google ve Hindistan Devleti’nin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

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