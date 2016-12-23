Twitter kullanıcılarını bildirimle haberdar edecek

Popüler mikro blog sitesi Twitter, dünyadaki önemli haberleri kullanıcılara bildirim olarak gönderme çalışmalarına başladı.

Twitter günümüzde popüler bir mikro blog sitesi ve aynı zamanda dünyadaki en önemli haber alma kaynaklarından biri olarak görülüyor. Kullanıcıların özellikle hastag’ler sayesinde dünyadaki olaylardan güncel bir şekilde haberdar olmasını sağlayan Twitter bu gücünü bir adım daha öteye taşıyacak bir çalışmaya adım atıyor.

Twitter, kullanıcılarına dünyadaki önemli olaylarla ilgili bildirim göndermek için çalışmalarına başladı. Bildirimlerin kullanıcıların ilgi alanlarına ve konumlarına göre değişeceği ifade edilirken özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi iletilmedi.