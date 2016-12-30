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Twitter’a ‘düzenle’ özelliği gelebilir

Mikro blog sitesi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, uzun süredir beklenen bir özelliğe yeşil ışık yaktı.
11:4130 Aralık 2016
Teknoloji
Twitter’a ‘düzenle’ özelliği gelebilir
Mikro blog sitesi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, uzun süredir beklenen bir özelliğe yeşil ışık yaktı.

Popüler mikro blog sitesi Twitter’da yenilikler devam edecek gibi görünüyor. Twitter CEO’su Jack Dorsey yaptığı bir açıklamada uzun süredir beklenen ancak buna rağmen bir türlü getirilmeyen ‘gönderiyi düzenle’ özelliğini getirmeyi düşündüklerini belirtti.

Gönderiler konusunda inadıyla bilinen Dorsey, mikroblog servisi kullanıcılarını hızla kaybederken, hata yaptığını kabul etti. Dorsey, Twitter üzerinde AirBnb’nin CEO’sundan gelen edit butonu talebine, “evet biz de bu konuyu yoğun olarak düşünüyoruz” cevabını verdi. Cevap 2017 yılı içerisinde Twitter’dan bir sürpriz gelebileceğine işaret ediyor olabilir.

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