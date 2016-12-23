Uçakta Galaxy Note 7 alarmı!

ABD’deki bir hava yolculuğu sırasında yolculardan birinde Galaxy Note 7 olduğundan şüphelenildi ve uçuş sırasında ufak çaplı bir kriz yaşandı.

ABD’deki bir hava yolculuğu sırasında yolculardan birinde Galaxy Note 7 olduğundan şüphelenildi ve uçuş sırasında ufak çaplı bir kriz yaşandı.

ABD’de Virgin America havayollarına ait bir yolcu uçağında, uçağın kablosuz ağına bağlanan telefonlardan birinin Samsung Galaxy Note 7_1097 adını kullandığını gören pilot, uçuşun rotasını değiştirdi.

LG V20 inceleme

Pilot, uçağa yaptığı anonsta, Note 7 kullanıcısından telefonunu görevlilere teslim etmesini ve bu gerçekleşmezse uçaktaki tüm bavulların aranacağını vurguladı.

Güldürmeyen Note 7 şakası

San Francisco’dan Boston’a gitmek üzere havada olan uçakta gerçekleşen bu olay nedeniyle pilot en yakındaki hava limanına inmek için rotasını değiştirmişken hızlı bir araştırma yapıldığında, telefonu kullanan yolcu kısa sürede ortaya çıktı.

Kabin memurlarının araştırmasından sonra ağa bağlanan telefonun aslında Samsung Galaxy Note 7 olmadığı anlaşıldı. Şaka yapmak isteyen bir yolcunun telefonunun ağ ismini Samsung Galaxy Note 7 olarak değiştirdiği anlaşıldı.

Durumu yolculara açıklayan pilot daha sonra uçağı normal rotasına döndürdü ancak uçak Boston’a rötar yapmış olarak ulaşabildi.

Peki şakayı yapan yolcuya ne oldu? Havayolu yolcuya hiç bir yaptırım uygulamadı.