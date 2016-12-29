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WhatsApp’ta mavi tik sorununa çözüm!

WhatsApp'a mavi tik özelliği geldiğinden beri bu özelliğe yakalanmamak için çözümler aranıyor. Aslında okuduğunuzu belli etmeden de mesajları okumanız mümkün. Peki çevrimiçi olmadan WhatsApp mesajları nasıl okunur?
10:1729 Aralık 2016
Teknoloji
WhatsApp’ta mavi tik sorununa çözüm!
WhatsApp'a mavi tik özelliği geldiğinden beri bu özelliğe yakalanmamak için çözümler aranıyor. Aslında okuduğunuzu belli etmeden de mesajları okumanız mümkün. Peki çevrimiçi olmadan WhatsApp mesajları nasıl okunur?

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ın özellikleri saymakla bitmiyor. Bu özelliklerden en fazla dikkat çekeni ve en fazla çektireni de ‘mavi tik’ özelliği olsa gerek. Kimi zaman cevap vermek istemediğiniz mesajlar geliyor ancak okuduğunuzda bu karşı tarafa iletildiği için mesajları açamıyorsunuz. Ancak karşı tarafa mavi tik çıkmadan bu mesajları okumanın bir yolu var. Peki çevrimiçi olmadan nasıl mesajları okursunuz?

Bu sorunun çözümü uçak modunda saklı. Çevrimiçi olmadan gelen mesajı okumak için telefonunuzu uçak moduna alın. Ardından mesajı açtığınızda karşı taraf mesajı okuduğunuzda bunu göremeyecek. Eğer mesajı okuduktan sonra WhatsApp’ı kapatıp ardından uçak modunu kapatırsanız internetinizi açtığınızda da karşı tarafta mavi tik çıkmayacaktır.

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Son güncelleme: 11:3629.12.2016
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