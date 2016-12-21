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Yeni Angry Birds’ün oyunu Angry Birds Blast duyuruldu!

Mobil oyunlar çağını başlatan ve halen çok geniş bir kitleye seslenen Angry Birds yeni oyununu duyurdu.
17:4721 Aralık 2016
Teknoloji
Yeni Angry Birds’ün oyunu Angry Birds Blast duyuruldu!
Mobil oyunlar çağını başlatan ve halen çok geniş bir kitleye seslenen Angry Birds yeni oyununu duyurdu.

Ellerimizden düşmeyen akıllı telefonlarda ilk akla gelen oyunlarda bilen Angry Birds’ün yeni oyunu duyuruldu. Rovio bakalım bu kez bizler için nasıl bir sürpriz hazırlamış.

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Şimdi ise marka için yepyeni bir oyun daha geliyor. Angry Birds Blast isimli oyun, serinin önceki oyunlarından çok daha farklı bir oyun dinamiğine sahip.

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Yeni oyun hem iOS hem de Android için çıkıyor

Angry Birds Blast, iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanıyor. Oynanış bakımından Candy Crush’ı andıran yeni Angry Birds oyununda, konsept değişse de hedef değişmiyor. Bu oyunda da amacımız kuşları özgürlüğüne kavuşturmak olacak.

Her hafta yeni bölümlerle doldurulacak olan Angry Birds Blast oyunu, 22 Aralık tarihinde tüm AppStore ve Google Play Store mağazalarında indirilebilir halde olacak. Oyunun yapımcısı Rovio ise, oyuna ön kayıt yaptıran oyuncularına 9.99 dolar değerinde oyun için altın verileceğini duyurdu. Oyuna bu adres üzerinden kayıt olabilirsiniz.

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